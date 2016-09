Kakva nas budućnost čeka? Doznajte u Rovinju od 22. do 25. rujna

FOTO: Press

Najveće regionalno okupljanje komunikacijske industrije ponovno dovodi iznimno zanimljive predavače iz inozemstva, predstavlja nove trendove i pokreće najvažnija društvena pitanja.

„Naših prvih devet godina nevjerojatno je brzo prošlo, a mi se još uvijek osjećamo kao prvoga dana. Isti je entuzijazam, ista želja da se družimo, da razmijenimo znanja, upoznamo se, pa i pokrenemo nove projekte iz Rovinja. Weekend je nastao na ideji spajanja ljudi iz komunikacijske industrije u ozračju dobre zabave. Ovaj je festival kombinacija poslovne konferencije i velikog zabavnog parka, ove godine još i više nego prethodnih“, poručuje direktor festivala Tomo Ricov.

Koliko je Weekend bitan za industriju, ali i sami Rovinj istaknuo je u ime glavnog sponzora Weekend Media Festivala Adris grupe, voditelj korporativnih komunikacija Predrag Grubić: „Weekend Media Festival je finale jedne uspješne turističke sezone. Raduje što na Weekendu ustrajemo na konceptu kreativnog dokoličarenja. Tijekom trajanja Weekenda izmjenjuju se različita iskustva iz komunikacijske industrije, ali i šire. Tamo se stječu i razmjenjuju znanja i poslovna iskustva te sklapaju poslovi. Weekend Media Festival je stalni pratitelj Adrisovih investicijskih napora da podignemo kvalitetu ponude u Rovinju. Ovo je svakako primjer dobre prakse da iz klasične ekonomije snažnije iskoračimo u kreativnu ekonomiju.”

U programu 9. Weekenda posebno se ističe predavanje američkog futurista Garyja Whitehilla koji surađuje s poslovnim liderima, vladama i organizacijama u više od 60 zemalja svijeta. Iako živimo u nemirnim vremenima, Whitehill će u Rovinju predstaviti svoju optimističnu viziju 21. stoljeća vođenog inovacijom, ujedinjenog kulturom i nadahnutog pravdom. Unatoč svim opasnostima, Whitehall vjeruje da će snaga ljudske genijalnosti nadmašiti sve strahove i promijeniti naš svijet na bolje za sve.

“U programu Weekenda uvijek su dominirale teme novih trendova i tehnoloških promjena, ali ove godine smo to još dodatno pojačali. Trendovi se ubrzavaju, promjene su u mnogim segmentima poslovanja i života već nastupile, pa je vrijeme da se progovori i o posljedicama. Nekoliko panela posvetili smo upravo budućnosti koja se već odvija pred našim očima, ali želimo čuti i kako mlađi od nas vide ono što tek slijedi”, istaknuo je direktor programa Nikola Vrdoljak.

Tako je na panelu nazvanom “Budućnost je sada” glavna tema efikasnije i pametnije življenje i poslovanje. Koji su ključni trendovi i koliko će tehnologija promijeniti naše živote? Kako izgleda pametnije poslovanje? Na ta i srodna pitanja pokušat će odgovoriti Krešimir Madunović iz Iskon Interneta, Sonja Popović iz SAP-a, Vladimir Sabo iz HEP-a i Anđelka Strajher iz Megatrenda.

O budućnosti ipak najbolje mogu govoriti oni kojima ona pripada, a to su današnji tinejdžeri. Upravo će Lara, Nika, i Jan – na panelu s marketinškim stručnjakom Branimirom Brkljačom govoriti o tome kako oni koriste Internet i što od njega očekuju. Čut ćemo i iskustva Milana Inića, jednog od najuspješnijih Youtubera s ovih prostora, čiji kanal Yasserstain ima gotovo 400 tisuća pretplatnika i preko sto milijuna pregleda.

Ključnu ulogu u formiranju budućnosti ima obrazovanje, a svi se slažu da sustav obrazovanja ne odgovara potrebama društva 21. stoljeća. Reforma obrazovanja postala je u Hrvatskoj jedna od središnjih tema javne rasprave, a tako će biti i u Rovinju, gdje će o toj temi bivši voditelj kurikularne reforme Boris Jokić raspravljati zajedno s Predragom Grubićem iz Adris grupe, Koradom Korlevićem iz Zvjezdarnice Višnjan i Josipom Ticom s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Budućnost je već nepovratno promijenila glazbenu industriju, gdje je zavladao „Digitalni kaos“, kako glasi naslov panela posvećenog glazbi kao robi koja je nekad bila teško dostupna, a danas se do nje dolazi odmah. Jesu li te promjene pozitivne ili negativne i kako na to gledaju sami proizvođači glazbe, pokušat će odgovoriti glazbenici Robert Pešut Magnifico i Ida Prester, te Žarko Dimitrioski iz makedonske marketinške agencije Eden na Eden.

Uz predavanja, panele i prezentacije, Weekend i ove godine donosi mnoštvo radionica koje će se paralelno održavati u pet dvorana. Sudionici radionica moći će na njima steći brojna nova znanja, od toga kako prezentirati svoju ideju, preko email marketinga i Google Analyticsa, sve do mobilnog oglašavanja i copywritinga.

U organizaciji s HURA-om, na Weekendu sve marketingaše očekuje peti po redu BalCannes na kojem oglašivači ove godine odabiru najbolje projekte i agencije iz regije. Prijave su u tijeku, a zainteresirane agencije koje se žele predstaviti mogu predati svoje projekte do 9. rujna. Najboljih 25 bit će predstavljeno na glavnoj pozornici Weekenda u petak 23. rujna. Četvrtu godinu zaredom SoMo Borac na Weekendu predstavlja najbolje digitalne radove u nekoliko kategorija. Ove godine primljen je rekordan broj prijava, iako same prijave traju još tri dana - do petka 9. rujna točno u podne.

A nakon ozbiljnih tema i burnih rasprava, vrijeme je za dobru zabavu koju Weekend jamči svake godine. Bogati program započinje Hladno pivo powered by Laško, nastupom u četvrtak 22. rujna u Pepermint klubu, a posjetitelje koji već prvi dan dođu u Rovinj do ranog jutra zabavljat će DJ Filip Jelaš. U petak 23. rujna Lampshade Media predstavlja Who See, a nakon njih slijedi Tomo In Der Muhlen u dvorani Vrt, dok vikendaše u Pepermint klubu zabavljaju Peppe & Sergej Trifunović. Glazbeni program u subotu 24. rujna završava velikim partyem Jagermeistera i Ljetnog kina pod nazivom “Jägermeister presents Somewhere Over the Region”.

Prijave za 9. Weekend Media Festival još uvijek se primaju, a kako je interes velik, i ove se godine u Rovinju očekuje oko 4000 sudionika.