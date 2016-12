Jačanje regionalnih timova agencije Universal McCann

Foto: UM

Prema izboru magazina AdWeek, Universal McCann (UM) jedna od najvećih globalnih agencijskih networka proglašena je za medijsku agenciju godine. Također, svjetski globalni medijski opinion lider na području vijesti iz svijeta oglašavanja i tržnog komuniciranja, magazin i portal Advertising Age izabrao je na svojoj agencijskoj A-listi UM sa preko 4.800 zaposlenika u 151 uredu u 127 zemalja kao medijsku agenciju godine, točnije za najbolju svjetsku mrežu za planiranje i zakup medija za 2016.godinu.

˝Smatram da je najzaslužnija za to bespoštedna borba da našim postojećim, kao i novim klijentima, iz dana u dan dokazujemo da našim znanjem, iskustvom i energijom možemo donijeti opipljive benefite za njihovo poslovanje. U današnjem globaliziranom medijskom okruženju koje se mijenja iz dana u dan, oslanjati se na „staru slavu“ nikako nije opcija, te se iz dana u dan moramo svojim klijentima dokazivati jer, sportskim žargonom rečeno, svaki dan počinje nova utakmica za povjerenje naših klijenata˝, tvrdi Mario Lovrić, Managing Director UM Zagreb i UM Ljubljana.

Kako kaže Vedran Vereš, nova snaga UM- a, oglašivačima je bitno imati za partnera agenciju u koju se mogu pouzdati i kojoj mogu vjerovati da upravlja njihovom medijskom investicijom u svrhu ispunjavanja klijentovih, a ne agencijskih ciljeva. ˝Medijska ekspertiza, praćenje tržišta, prilagođavanje medijskih trendovima i sposobnost osiguranja najboljih financijskih uvjeta je ono što klijenti očekuju od svoje agencije˝, poručuje Vedran Vereš, Client Servise Director UM Zagreb I UM Ljubljana.

Analize i potpora klijentima

Osim toga, u UM-u je analiza navika potrošača oduvijek neizostavan dio procesa strateškog planiranja. Naravno, stupanj dostupnosti ovakvim informacijama mijenjao se kroz godine. Kako tvrdi, Ljiljana Ivošević, Regional Strategic Director, jednu od glavnih uloga u širenju horizonta odigrao je internet koji je pružio neograničene mogućnosti istraživanja, nebrojene izvore informacija, s kojim su rasli uzorci globalnih i lokalnih istraživanja. Ivošević ističe kako su podaci koji su im postali dostupni omogućili daljnji razvoj sofisticiranih agencijskih alata koji pomažu u optimiziranju medijske komunikacije.

˝Već odavno smo i klijenti i mi zamijetili rast upotrebe i značaja društvenih medija stoga je 2006. godine UM lansirao globalno Wave istraživanje kako bi u potpunosti razumjeli društvene medije, načine i motive njihovog korištenja te ono što je najzanimljivije našim klijentima, razumjeti kako ih koristiti za postizanje poslovnih ciljeva. Iz godine u godinu otkrivamo klijentima što potrošači očekuju od njih na društvenim mrežama, kakvi sadržaji će pomoći u ostvarenju kojega medijskog cilja, koje sadržaje cijene, koje dijele. S veseljem i znatiželjom čekamo lansiranje Wave-a 9, globalno, u regiji i u Hrvatskoj˝, objašnjava Ljiljana Ivošević, Regional Strategic Director.

Vereš pak ističe da su ključni faktor u svakom klijentsko-agencijskom odnosu ljudi koji će svojom ekspertizom i znanjem doprinijeti poslovanju klijenta te dubinski razumije kategoriju klijenta.

˝Klijentima dajemo apsolutno sve čime raspolažemo. Koristimo pri strateškom planiranju brojne agencijske alate, zahvaljujući snazi našeg networka imamo pristup zaista dragocjenim bazama podataka (globalnih i lokalnih) o različitim industrijama, investiramo u sva raspoloživa lokalna istraživanja. Ne ponašamo se ovako zbog inzistiranja klijenata već iz potrebe da kao njihov partner što bolje razumijemo što se događa na tržištu, u njihovoj kategoriji, na medijskom tržištu, kakvi su naši potrošači općenito i u konkretnoj kategoriji. Kao komunikacijska agencija možemo pogledati stvari iz drugog ugla, „odmaknuti se“ i dati insighte o tome što se događa oko njih, kako izgledaju svijet i tržište na kojem živi njihov brend i njihov potrošač te u kojem smjeru se kreću˝, poručuje Ivošević.

Globalno, regionalno, lokalno

Kao osnovnu prednost UM agencije na domaćem tržištu, Lovrić ističe ono po čemu su jedinstveni na našem tržištu, a to je da smo vrlo uspješni i na globalnom i na regionalnom i na lokalnom tržištu. ˝Istina je da je u tome agencijski tim izuzetno bitan, te vrlo često i naš tim u Zagrebu koordinira rad na projektima agencijskih klijenata na regionalnom nivou, a za što je potrebna izuzetno dobra organizacijska struktura, preciznost i dosljednost u provođenju procesa. Izuzetno smo ponosni na to što s nekima od naših najvećih klijenata poput The Coca-Cola Company i Zagrebačka Pivovara surađujemo već oko četvrt stoljeća, a što ne bi bilo moguće da te uspješne kompanije nisu u našoj agenciji prepoznale dugoročnog partnera koji se konstantno prilagođava izazovnim vremenima i novim trendovima na tržištu kako bi uvijek ostao korak ispred konkurencije i osigurao im maksimalno kvalitetnu uslugu koja utječe i na njihov poslovni uspjeh. Zahvaljujući velikim investicijama u lokalne podatke i istraživanja, putem kojih uspješno implementiramo globalne alate na lokalnom tržištu, pristupamo svim zadacima maksimalno ozbiljno, znanstvenim metodama, ali ipak sa značajnom dozom ljudskog faktora, te ponekad, usudili bismo se reći, i daškom umjetnosti˝, zaključuje Lovrić.