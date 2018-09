Evo kako su poslovale glavne TV kuće i kolika im je gledanost

FOTo: GettyImages

Nakon što je od svog osnutka 2010. konstantno poslovala s ogromnim minusom, koji je u nekim poslovnim godinama dosezao i svotu od 22 milijuna kuna, a 2016. je gubitak bio 4,4 milijuna kuna, Sportska TV (SPTV) lani je postigla odličan rezultat - prihod, koji je inače stalno varirao oko četiri milijuna kuna, narastao je na čak 17,4 milijuna, a ostvarena je i neto dobit od osam milijuna kuna!

S takvim rezultatom, SPTV se po prihodima ugnijezdila na četvrto mjesto, a po dobiti na treće mjesto među svim domaćim TV kućama s koncesijom Agencije za elektroničke medije (AEM). Glavni inicijator osnutka i financijer SPTV je Hrvatski olimpijski odbor (HOO), koji je samo lani za "programe promocije sporta putem medija" uplatio 3,9 milijuna kuna. Kako doznajemo u HOO, planirani iznos za SPTV u 2018. je četiri milijuna kuna, a dosad su svojoj televiziji transferirali 26,2 milijuna kuna. Također, SPTV ima financijsku potporu i od Olimpijske solidarnosti MOO-a za posebne programe na SPTV, odakle je od 2011. do danas HOO-u ukupno uplaćeno 5,4 milijuna kuna. Na pitanje iz kojih je izvora došao ostatak prihoda, na SPTV kažu kaže kako, osim iz proračuna HOO-a i Olimpijske solidarnosti, prihodi dolaze iz suradnje s drugim nakladnicima, te iz raznih ugovornih emisija i programa. Direktor SPTV-a Petar Čavlović kaže: "SPTV u 2017. ima znatan trend rasta gledanosti koji se nastavlja i u ovoj godini.

SPTV želi i prvorazredni nogomet

Prema mjerenju od strane AGB Nielsena u srpnju 2018., SPTV je deseta televizija po gledanosti u RH, a zanimljivim programom vraća se interes oglašivača i agencija. SPTV je jedina nacionalna televizija na kojoj je moguće vidjeti i promovirati svu širinu svekolikog hrvatskog sporta i sportaša od lokalne, županijske i nacionalne razine tako da je razvidan interes hrvatskih tvrtki za oglašavanje na SPTV-u. Uspješno se oporavljamo. Sada imamo emisiju s Hrvatskom lutrijom. Sve je to rezultati restrukturiranja započetog još 2013., vjerujem u nastavak dobrog trenda i sigurno ćemo i ovu godinu završiti u plusu".

Direktor Čavlović napominje i da je SPTV jedina okrenuta prema domaćem sportu, a upozoren kako prava na prijenos najpopularnijih sportova imaju neke druge televizijske kuće kaže: "postoje ciklusi dodjeljivanja tih prava, kad budu novi natječaji pokušat ćemo, u suradnji s HRT-om i pojedinim sportskim savezima, dobiti i ta, najatraktivnija ligaška natjecanja. Mislim da domaći nogomet, pogotovo reprezentativni, nije trebalo davati na aukcije, jer bi svi građani morali imati priliku gledati utakmice reprezentacije.

Napominjem da je SPTV osnovala Vlada RH i to na preporuku Nacionalnog vijeća za sport. Vrijeme je za povratak hrvatskog sporta na nacionalne ekrane", dodaje ambiciozni Pavlović, koji priliku vidi i u tome što Eurosporta više nema u ponudi većine kablovskih tv operatera, pa bi i tu mogao uskočiti SPTV. Inače, prvi na listi prihoda među TV kućama s AEM-ovom koncesijom je i dalje HRT, sa svoja četiri televizijska kanala. Javna televizija ima garantiran novac od TV pretplate, a lani su uprihodili standardnih 1,4 milijarde kuna, uz neto dobit od čak 100 milijuna kuna.

Teška godina za tržište oglašavanja

Iako s javne TV niti ovog puta nismo uspjeli dobiti odgovore na poslana pitanja, iz njihovih ranijih priopćenja saznajemo da će se taj novac "iskoristiti isključivo za podmirenje gubitaka prenesenih iz prethodnih razdoblja koji su krajem 2017. iznosili 550 milijuna kuna". Druga je po prihodima lani bila Nova TV, koja ima i kanal Doma TV. Lani su uprihodili 391,4 milijuna kuna i ostvarili dobit od 26,5 milijuna. Treći je RTL, sa svoja tri programa. Iako je po podatcima portala Poslovna Hrvatska toj kući prihod pao sa 311,5 na 303,9 milijuna kuna, a dobit sa 11,5 na 4,5 milijuna kuna, na RTL-u su zadovoljni brojkama. "Iako je 2017. bila teška godina za tržište oglašavanja, RTL Hrvatska je imala dobre rezultate.

Rast je nastavljen na svim poljima, gledanost, online posjećenost, te prihod koji je bio 40 milijuna eura, uspoređujući s 2016., kada je bio 38 milijuna. Procjene pokazuje da je tržište oglašavanja u porastu za oko pet posto u prvoj polovini ove godine. Ako usporedimo prihode RTL-a u prvoj polovini godine koji su bili 21 milijun eura s prvom polovinom 2017. kad su bili 17 milijuna, možemo reći da smo rasli u većem postotku od tržišta", rečeno nam je na RTL-u. Uočljiva je disproporcija u broju zaposlenika pojedinih televizija. Po podatcima Poslovne Hrvatske, HRT - gdje doduše spada i Hrvatski radio - ima 2781 zaposlenika, Nova tv zapošljava njih 324, RTL ima 261 zaposlenika, a SPTV svega 11. Gledano po prihodima, od petog mjesta nadalje uglavnom su lokalne televizije.

Na devetom je mjestu Z1, lokalna televizija koja je vlasnički godinama prelazila iz ruke u ruku raznih slikovitih likova, da bi ju lani kupio trgovačka lanac Pevec želeći, kako je rečeno prilikom zadnje promjene vlasništva, "sudjelovati u oblikovanju televizijskog programskog sadržaja, svjesni da je to jedan od najjačih komunikacijskih kanala za informiranje kupaca". Iako je lani prihod Z1 televizije pao sa 9,1 na 7,8 milijuna kuna, a dobit je smanjena sa 1,5 milijuna na 187.000 kuna, u Pevecu su ipak zadovoljni svojom akvizicijom. "Od trenutka preuzimanja Z1 bilježi poslovni rast, a koji pripisujemo značajnim sinergijskim efektima ostvarenim kroz suradnju u oglašavanju i produkciji marketinških materijala za našu tvrtku.

Pozitivno poslovanje u potpunosti opravdava investiciju, koja će se za Pevec d.d. isplatiti u roku četiri do pet godina. S obzirom na to da se radi o najgledanijoj regionalnoj televiziji, a Pevec u Zagrebu ima čak pet centara, te s obzirom na činjenicu da se Z1 i nacionalno emitira putem IPTV kanala, sigurni smo da oglašavanje doprinosi našim rezultatima jer se i dalje radi o mediju koji ima najveći doseg", rečeno nam je.U Pevecu doznajemo i da su u Z1 od trenutka preuzimanja uložili oko četiri milijuna kuna i to u tehničko opremanje i modernizaciju, a zaposlili su i 12 novih ljudi. Upitani za planove u 2018,. u Pevecu kažu - "ovo je prva godina koju direktor Z1 televizije Nenad Bračun uz glavnu urednicu Mirelu Matković radi u cijelosti, te ćemo na kraju godine znati točne financijske podatke. Strateški je cilj dobiti zatraženo proširenje koncesijskog područja, što bi značilo dosta promjena u programskoj shemi".

Nezadovoljni mjerenjem gledanosti

Među prvih deset televizija po prihodima ovog puta nisu ušli VTV (5,1 milijuna kuna prihoda), STV (4,6 milijuna), TV Nova Pula (4,3 milijuna), Televizija Jadran (4,3 milijuna), Laudato TV (tri milijuna), Televizija Dalmacija (2,8 milijuna kuna)... Denis Mikolić, vlasnike TV Nove iz Pule i predsjednik Nacionalne udruge televizija (NUT), udruge lokalnih TV postaja, čije su članice udruge televizije s koncesijom na lokalnoj i regionalnoj razini, kaže kako su lani lokalne TV postaje uprihodile od marketinga oko 80 milijuna kuna.

"Lokalci su dobili i 15 milijuna kuna iz Fonda za razvoj pluralizma medija. Teško je reći koliko su dobili od lokalne samouprave, jer većina lokalaca dobiva ta sredstva temeljem fakture, pa i to ulazi u onih 80 milijuna kuna, dok primjerice u Zagrebu ta sredstva dolaze kao sufinanciranje, dakle bez fakture".Mikolić podsjeća kako ovih dana započinje s radom radna skupina za hitnim izmjenama Zakona o elektroničkim medijima, od kojeg lokalne televizije, koje ukupno zapošljavaju oko 500 ljudi, dosta očekuju.

"Naravno, naš naglasak je na izmjeni raznih pogrešaka iz sadašnje izmjene vezane uz vlasništvo, parafiskalne namete. Lokalci nažalost još uvijek teško sklapaju ugovore o oglašavanju temeljem gledanosti, ne uspijevamo se probiti do nacionalnih oglašivača čije službe ili agencije ugovore temelje na pokazateljima o gledanosti. Na našu žalost, mjerenja gledanosti kakva se trenutno provode nisu vjerodostojna niti upotrebljiva za lokalce, jer se uzorak postavljen na nacionalnoj razini", kaže Mikolić.

Nova lokalna televizija

Počinje se emitirati Varaždin Info kanal

Grad Varaždin dobiva televizijski kanal pod nazivom Varaždin Info kanal. Taj će kanal gledateljima, građanima, turistima i posjetiteljima 24 sata dnevno pružati širok raspon informacija od njihova interesa. Tako će kroz četiri kategorije gledatelji moći saznati opće obavijesti iz Gradske uprave, informacije o projektima i aktivnostima Grada, komunalno-servisne informacije, najave, prenosit će i sjednice Gradskog vijeća, a gledatelji će uživo moći pratiti razna gradska događanja, istaknuto je na prezentaciji održanoj u gradskoj vijećnici. "Info kanal nije novost, u Hrvatskoj već ga koriste neki gradovi i općine, ali je iskorak u načinu informiranja građana o tome što se događa u gradu. Ukupan trošak pokretanja kanala je 150.000 kuna, a nastavlja se na projekt "Optika u svaki dom" kroz koji će svi naši građani imati optički internet u kućanstvu", rekao je zamjenik gradonačelnika Zlatan Avar.