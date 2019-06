'Brendove treba reklamirati pametnije, ne glasnije'

Thomas Kolster, pionir dobrog djelovanja, goodvertisinga u svijetu oglašavanja,gostovao u Zagrebu

Ovogodišnje posljednje izdanje događaja Out Of The Box krajem svibnju je u Zagrebu ugostilo Thomasa Kolstera, pionira dobrog djelovanja u svijetu oglašavanja.

Kolster je skovao termin Goodvertising koji iza sebe nosi opsežno polje komunikacije. Goodvertising je i naziv njegove knjige koja istražuje dobro u komunikaciji, a zbog njegovog ...