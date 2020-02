Uspješna internacionalizacija zagrebačke IT tvrtke Q

FOTO: Press

U Q-u se trude posjetiti što više regionalnih i međunarodnih IT sajmova, pa su tako u protekle dvije godine sudjelovali na najvećem svjetskom tehnološkom sajmu CeBIT, ali i na atraktivnoj konferenciji Fifteen Seconds.

Razlog nastupa na mnogobrojnim međunarodnim sajmovima - Ecommerce, Digital Factory, IP EXPO Manchester, ICT SPRING, TechXLR8, Suisse Emex, DigiMarCon New York, Digital Factory i druge, ponajviše je širenje poslovanja tvrtke na međunarodno tržište. Ističu da se to dosada pokazalo kao veoma uspješna strategija. Rezultat svega toga su renomirani i svjetski klijenti kao što su The Times, BBC, Volkswagen, Facebook, Nestle, Walmart, Vodafone, Novartis, Vaillant, Hilti, Pfizer, Lufthansa i druge. Zagrebački Q trenutno surađuje s klijentima u više od dvadeset zemalja diljem svijeta, a na projektima radi više od 130 stručnjaka.