Prihodi Adrisa 5,5 milijardi, a neto dobit pola milijarde kuna

Adris grupa ostvarila je 5,5 milijardi kuna prihoda u prošloj godini te pola milijarde kuna neto dobiti, 27 posto više nego godinu ranije, objavila je u četvrtak rovinjska kompanija. Premda je godinu ranije ostvareno tri milijarde kuna prihoda više, treba vagati da u 2016. u portfelju više nije bilo Tvornice duhana Rovinj. Preostale tvrtke, Maistra, Cromaris i Croatia osiguranje, poslovale su uspješno, uz rast pokazatelja poslovanja, prihoda i neto dobiti.

Turistički segment

Iz turističkog dijela poslovanja, čija je okosnica Maistra, u kompaniju se slilo 950 milijuna kuna prihoda, 10 posto više nego prije godinu dana. Rezultat je to gotovo pola milijarde kuna ulaganja u prošloj godini, rasta broja noćenja (najviše u luksuznom hotelskom segmentu), kao i rasta cijena pa je posljedično neto dobit skočila 28 posto, na 131 milijun kuna. Nakon investicija u obiteljski hotel Amarin od 300 milijuna kuna u 2016. uz trenutnu izgradnju hotela Park, Maistra najavljuje još dvije milijarde kuna ulaganja do 2020. čime će 95 posto hotelskih kapaciteta biti top kvalitete. Ostvareno je ukupno 3,13 milijuna noćenja, tri posto više. Tvrtka Cromaris koja prerađuje orade i brancine udvostručila neto dobit na 13,1 milijun kuna uz 362 milijuna kuna prihoda. Prodaja ribe prošle godine dosegnula je gotovo 6900 tona, a u 2018. očekuje se dosezanje 10.000 tona čime će se postići ekonomija obujma. Kompanija već danas raspolaže s 10.000 tona proizvodnih koncesija, a u planu je još do tri tisuće tona uz planiranih 400 milijuna kuna ulaganja u idućih pet godina.

Rast premije i udjela

Osiguravateljni biznis Croatia osiguranja, pod kišobranom Adrisa od 2014. i otada u transformaciji, zaračunao je 3,02 milijarde kuna bruto premije, dva posto više nego godinu ranije, a konsolidirana neto dobit porasla je 54 posto na 175 milijuna kuna. Nakon dugogodišnjeg trenda erozije tržišnog udjela pod patronatom politike, Croatijin udjel posljednje dvije godine blago raste i danas je na 29,1 posto. Zaokret poslovne filozofije primjetan je i tome da 62 posto zaposlenika radi u prodaji koja generira prihode, s ciljem od 70 posto u budućnosti. “Ostvareni rezultati najbolja su potvrda da je Adris uspješno dovršio transformaciju tvrtke. Stvorili smo rastuće i dugoročno održive poslove te sačuvali respektabilan investicijski potencijal. Danas smo izloženi novim izazovima”, rekao je prvi čovjek Adrisa Ante Vlahović.