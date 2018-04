Mercedes će svoj novi luksuzni model predstaviti na jednoj od hrvatskih tvrđava

Foto: Reuters

Daimler AG je Hrvatsku odabrao kao destinaciju za premijeru modela Mercedesa A-klase. Predstavljanje će popratiti renomirani novinari i stručnjaci iz automobilske industrije kojima će Šibenik, odnosno Tvrđava Barone biti spektakularno finale probne vožnje Jadranskom obalom. Osim njih, događaj će popratiti i novinari koji osim tema iz automobilske industrije pokrivaju teme turizma i putovanja, što će pridonijeti prepoznatljivosti tvrđava, i promociji Šibenika kao destinacije, ali i srednje Dalmacije, na svjetskoj razini.

„Počašćeni smo činjenicom da je baš naša Tvrđava odabrana od strane jedne velike internacionalne kompanije poput Daimler Mercedesa kao reprezentativno mjesto predstavljanja rezultata njihova dugotrajnog rada. Drago nam je što su šibenske tvrđave prepoznate ne samo kao turistička atrakcija, već kao i izvrsna lokacija za poslovne događaje poput ovoga, te se nadamo da ih neće manjkati ni u budućnosti“, komentirala je ravnateljica Javne ustanove Tvrđave kulture ŠibenikGorana Barišić – Bačelić.

Kroz šesnaest dana tvrđavu i Šibenik posjetiti će više od 400 novinara iz cijelog svijeta zbog čega će Tvrđava Barone za javnost biti otvorena s prilagođenim radnim vremenom. U vikendu pred nama, 7. i 8. travnja, tvrđava će biti zatvorena za dnevne posjete zbog pripreme samog događanja. Za vrijeme trajanja događanja, od 9. do 24. travnja, radnim danom (od ponedjeljka do petka) posjetitelji mogu obići Tvrđavu Barone u vremenu od 9 do 14 sati te od 18 do 20 sati. Vikendima će tvrđava raditi prema regularnom radnom vremenu, od 9 do 20 sati. U srijedu 25. travnja, tvrđava će biti zatvorena za javnost, a od četvrtka, 26. travnja, nastaviti će s radom prema regularnom radnom vremenu, od 9 do 20 sati. Tijekom navedenog razdoblja Tvrđava sv. Mihovila biti će otvorena od 9 do 20 sati svakog dana, te će dnevne ulaznice za posjet tvrđavama biti će dostupne po sniženim cijenama.