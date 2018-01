Državna komisija zaprimila žalbu Strabaga na odluku o izvođaču radova na Pelješkom mostu

Foto: Grgo Jelavić / Pixsell

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave zaprimila je žalbu austrijske tvrtke Strabag na odluku Hrvatskih cesta o izboru kineskog konzorcija za izvođača radova na Pelješkom mostu, podaci su s internet stranica Državne komisije.

Prema upisniku predmeta koje Državna komisija objavljuje na svojim internet stranicama, u utorak, 22. siječnja zaprimljena je žalba Strabaga na izbor izvođača radova za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama.

Strabag je bio jedan od tri ponuđača na natječaju za Pelješki most, a detalji njihove žalbe za sada nisu poznati.

Inače, Hrvatske ceste su 12. siječnja objavile da su od tri pristigle ponude za prvu fazu izgradnje mosta Pelješac s pristupnim cestama izabrale ponudu kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporation, koje su za to ponudile cijenu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a).

"Od tri pristigle ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi odabrana je ona zajednice ponuditelja - China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering, s cijenom ponude u iznosu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci", izvijestili su tada iz Hrvatskih cesta.

Ista ponuda je ocjenjena prema kriterijima kao ekonomski najpovoljnija ponuda, a od datuma izbora počeo je teći rok za žalbe koje se podnose i o kojima odlučuje Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

Uz kineski konzorcij, koji je za izgradnju Pelješkog mosta dao ponudu od 2,08 milijardi kuna bez PDV-a odnosno 2,6 milijardi s PDV-om, ponude su dali i talijanski Astaldi i turska tvrtka IC Ictas te Strabag.

Zajednička ponuda Astaldija i turske tvrtke iznosila je 2,55 milijardi kuna bez PDV-a, odnosno 3,19 milijardi kuna s PDV-om, a Stragabova 2,62 milijardi kuna bez PDV-a, odnosno 3,28 milijardi kuna s PDV-om.