Direktor dm-a u Hrvatskoj objašnjava zašto njihove blagajnice imaju 8.000 kuna mjesečno

Foto: Anto Magzan / Pixsell

Drogerie Markt slavi 20. rođendan u Hrvatskoj. Preživjeli su i rat i krizu, a cijelo to vrijeme poslovni rezultati išli su im uzlaznom putanjom. Kako im to polazi za rukom i što novoga spremaju za 2017. godinu vezano za asortiman na policama i potencijalne akvizicije s obzirom na pretumbavanja u sektoru trgovine, otkrio je Jutarnjem listu direktor Mirko Mrakužić.

- Tajna je da nema tajne. Samo rad, rad i rad. On vuče rezultate. Ogromna količina posla je iza svega toga. Vlasnik dm-a je rekao jednu zgodnu stvar, a to je da u trgovini slažete svaki dan robu i nadate se da će kupci doći i tu robu kupiti. Nemate dogovorene kupce koji će doći taj dan nego morate složiti robu ljepše, drugačije, bolje, atraktivnije, povoljnije i nadati se. Tako i kod nas. Velika količina posla stoji iza jedne kreme na polici, suradnja unutar tvrtke, s partnerima, a to se sve vidi na rezultatima. Prihodi u Hrvatskoj su gotovo dvije milijarde kuna, a u koncernu su veći od devet milijardi eura. To je, okvirno, prihod Hrvatske od turizma, a mi to radimo s pelenama, kremicama i pastama za zube. Dakle, jedan dio je rad, drugi ogromna sreća, a treći svakako hrabrost, ističe Mrakužić koji i objašnjava zašto su plaće trgovaca u dm-u od osam tisuća kuna visoke u odnosu na prosjek u trgovini.

- Plaća nije nikakvo čudo, ali omogućava ljudima da žive od nje. Osim toga, kolegice i kolege na blagajni su vizitkarta naše tvrtke i temelj ugleda i uspjeha dm-a. Neizmjerno sam ponosan što smo ove godine šesti put proglašen najboljim poslodavcem u Hrvatskoj u kategoriji velikih tvrtki prema nezavisnom istraživanju portala Moj Posao. Mi se igramo, njegujemo ambijent u kojem se i ugodno družimo. Imamo kafić, prostor za masažu i odmor. Osobama s teškoćama omogućujemo da zauzmu zasluženo mjesto na tržištu rada kroz dugogodišnju suradnju s centrima za inkluziju. Uložili smo više od 1,5 milijuna kuna u realizaciju 40 projekata. U dm-u je sve rezultat zajedničkog rada.