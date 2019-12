Agrokor se žalio na oduzimanje dionica, sud odluku mora donijeti u roku od 48 sati

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Agrokor je danas podnio žalbu na rješenje slovenske agencije (Javne agencije za varvstvo konkurence) o oduzimanju dionica Mercatora, u svrhu osiguranja provedbe nepravomoćnog rješenja agencije kojim je u rujnu s 53,9 milijuna eura kaznila Agrokor zbog neprijavljivanja koncentracije, navodi se u priopćenju.

"Na tu nepravomoćnu odluku Agrokor je još 8. studenoga agenciji podnio opsežno elaboriran zahtjev za sudsku zaštitu, no umjesto da taj zahtjev odmah proslijedi nadležnom sudu na odlučivanje, agencija to nije učinila više od mjesec dana, sve do 12. prosinca. Valja imati u vidu i to da je agencija rješenje o oduzimanju Agrokorovih dionica Mercatora donijela više od dva mjeseca nakon donošenja rješenja o prekršaju, što, jednako kao i neproslijeđivanje Agrokorovog zahtjeva sudu, ukazuje na kontinuirano kontroverzno ponašanje agencije u ovom postupku odnosno djelovanje koje je u suprotnosti s njezinim zakonskim ovlastima", tvrde iz izvanredne uprave.

Kao ključni prigovor koji iznose u žalbi iz Agrokora navode da agencija nije imala pravni temelj za izdavanje odluke o oduzimanju dionica. Pozivaju se pritom na peti stavak članka 201. slovenskog Zakona o prekršajima, koji propisuje da je odluku o oduzimanju dionica moguće donijeti ako se "strahuje da će se počinitelj tijekom prekršajnog postupka ili do izvršenja odluke sakriti ili otići u inozemstvo".

"To znači da je agencija kao uvjet za mjeru privremenog osiguranja najprije trebala utvrditi postoji li doista mogućnost da Agrokor koji je pravna osoba, tijekom prekršajnog postupka ili do izvršenja odluke, postane nedostupan pravosudnim organima. Budući da je konceptualno nemoguće da se pravna osoba 'sakrije, ode u nepoznato ili u inozemstvo', agencija u odluci o oduzimanju dionica ni ne daje obrazloženje takve bojazni, kao niti objašnjenje zašto bi takav strah u konkretnom slučaju Agrokora, opravdavao privremenu mjeru oduzimanja dionica", navodi se u priopćenju.

Uz to, iz izvanredne uprave ističu i kako se uvjeti za izricanje mjere oduzimanja dionica odnose samo na pitanje boravišta počinitelja, a ne njegove imovinu. "Dakle, tu je privremenu mjeru moguće donijeti ako postoji bojazan u odnosu na nedostupnost počinitelja, ali ne i njegove imovine, u smislu njezinog skrivanja, prebacivanja na nepoznato ili u inozemstvo. Prema istom članku slovenskog Zakona o prekršajima, imovina predstavlja samo sredstvo, a ne subjekt osiguranja", ističu iz izvanredne uprave.

Po mišljenju izvanredne uprave, agencija u argumentaciji koju koristi u prilog donošenju odluke o oduzimanju dionica, "ulazi u ozbiljnu kontradikciju sama sa sobom".

"S jedne strane pogrešno tvrdi da bi izvršenje prekršajne odluke moglo biti ugroženo zbog Zakona o postupku izvanredne uprave, dok s druge strane pogrešno tvrdi da se taj Zakon u Sloveniji ne priznaje. Agencija se dakle poziva na Zakon kad joj to odgovara odnosno, u cijelosti ga ignorira kad joj to ne ide u prilog. Istodobno, uopće ne objašnjava opravdanost oduzimanja dionica za zakonski maksimalno određeni rok", kažu u izvanrednoj upravi.

Ističu i da odluku o oduzimanju dionica agencija nije donijela u zakonom propisanom postupku, već je o tome samostalno odlučio direktor agencije Andrej Matvoz.

Obrazlažu pritom da se u odluci navodi samo direktor agencije, a nigdje nije navedeno da je o tome odlučivalo Vijeće za prekršaje (sastavljeno od tri člana), kao što propisuje slovenski Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja.

Izvanredna uprava Agrokora tvrdi i da sama odluka agencije o oduzimanju dionica Mercatora nije izvršiva. "Prema njezinom rješenju, oduzimanje dionica Agrokorovih dionica Mercatora treba provesti nadležno porezno tijelo. Međutim, ni prema jednom zakonu u Sloveniji nadležno porezno tijelo nema pravne osnove za privremeno oduzimanje nematerijaliziranih vrijednosnih papira. Prema Zakonu o poreznom postupku, porezna tijela jedino imaju pravnu osnovu za upis zabrane raspolaganja", navodi se u priopćenju.

Time je, kako se nadalje tvrdi, nezakonita i odluka o poreznoj provedbi kojom je Financijska uprava Republike Slovenije zabranila raspolaganje dionicama Mercatora.

Naime, time je Financijska uprava zapravo izrekla drugu mjeru, a ne onu koju bi temeljem odluke o oduzimanju dionica morala izreći, kažu u Agrokoru, iz kojeg najavljuju da će podnijeti žalbu i protiv rješenja Financijske uprave.