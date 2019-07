A1 Hrvatska najavljuje nove investicije od oko 500 milijuna eura

Foto: Luka Stanzl / Pixsell

Tvrtka A1 Hrvatska 20 godina poslovanja na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu obilježava nastavkom investicija u razvoj digitalnih usluga, te posebice u kvalitetu mreže i infrastrukturu, optiku i 5G tehnologiju, a očekuje i nastavak pozitivnih poslovnih trendova, ističu iz A1 povodom svog 'rođendana' 1. srpnja.

A1 Hrvatska, odnosno bivši Vipnet počeo je s komercijalnim radom 1. srpnja 1999. kao prvi privatni mobilni operator u Hrvatskoj, ujedno tada i jedini 'izazivač' i konkurent dotadašnjeg jednog operatora. Pokretanje tog posla ostala je i do sada jedna od najuspješnijih greenfield investicija u Hrvatskoj, dok je u međunarodnim krugovima to označeno i jednim od najboljih ulazaka drugog mobilnog operatora na neko tržište.

Od razgovora i sms-a do brzog interneta i 5G-a

Kada je 1999. Vipnet počeo s radom, mobilno komuniciranje većinom se sastojalo od razgovora i sms poruka, koje su se upravo dolaskom tog drugog operatora na tržište toliko umnožile da su poslanom količinom, primjerice, hrvatski korisnici par godina bili u samom vrhu u Europi.

Dijelom je to bio rezultat i tada potpuno nove usluge na tržištu koju je ponudio Vipnet, prepaid ili bonove za 'trošenje' mobitela bez pretplate. Mogućnost kupnje bona na kiosku, niže cijene mobitela, uz besplatne pozive 24-satnoj službi za korisnike i druge novosti koje su uveli utjecali su na to da su mobilni telefoni praktički odjednom postali dostupni svima, a ne samo kao do tada većinom poslovnim ljudima i posebnim službama.

Vipnet se ubrzo pokazao i inovativnim liderom na hrvatskom, ali i širem telekom tržištu, ponudivši prvi jedinstvene usluge, poput mobilnog plaćanja parkinga sms porukom, međunarodne video pozive i brojne druge.

U 20 godina kompanija je na hrvatsko tržište uvela sve nove i najnaprednije mrežne tehnologije i usluge, od onih druge generacije 2G do sadašnje 5G, za što se očekuje da će u idućih par godina donijeti ogromne promjene u komunikaciji i životu ljudi općenito.

Brojnim akvizicijama, tvrtka se kroz godine osim u mobilne uključila i u fiksne mreže, širokopojasni pristup internetu, televizijske usluge, IT, IoT i druge segmente, postajući digitalna konvergentna kompanija.

Promjenom brenda i naziva tvrtke u jesen 2018. u A1 Hrvatska, a u sklopu rebrendinga u matičnoj Telekom Austria Grupi, tvrtka najavljuje i nove investicije od oko 500 milijune eura, posebice vezano za razvoj optičke mreže i 5G, čije su velike brzine krajem lipnja ove godine demonstrirali na živoj mreži na mobilnim uređajima.

Takvim ulaganjima već ranije su poručili da žele pridonijeti digitalnoj transformaciji hrvatskog tržišta, društva i gospodarstva, kao i da će i dalje, kao što su u svih 20 godina, nastojati biti aktivan član zajednice kroz sudjelovanje i sufinanciranje raznih društveno korisnih projekata.

A1 Hrvatska završila je 2018. godinu s porastom prihoda od 1,6 posto u odnosu na 2017., te sa 4,6 posto višom operativnom dobiti (EBITDA) ili 114,1 milijun eura. Istodobno su uložili 87,8 milijuna eura ili 3,1 posto više nego u 2017., a ukupno zapošljavaju nešto više od tisuću ljudi.