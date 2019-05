Zašto bi Hertz mogao postati jako dobra prilika i za hrvatske softveraše?

Godinama već iz Hrvatske odlaze mladi stručnjaci, ali ništa se posebno ne događa. Istina mnogo je više "employer brandinga", "human resource strategyja" i "office redesigna". Namjerno su te riječi na engleskom, jer nikakve veze s hrvatskom stvarnošću nemaju pa ih nema smisla ni prevoditi. No, što znači kada nemate dovoljno kvalitetnih stručnjaka ili pak kad kao država ne znate prepoznati da imate globalno konkurentnu industriju temeljenu na stručnjacima određenih profila, u prvom redu u području IT-a, uvjerili su se nedavno u Accentureu.

Jedna od najvećih kompanija koje renta automobile - Hertz tužila je u SAD-u Accenture zbog lošeg web redizajna. Već bi to bila zanimljivost sama po sebi da tužba ne teži 32 milijuna dolara. Preračunato u našu valutu, to je više od 211 milijuna kuna. U Hrvatskoj je u posljednjih desetak godina industrija izrade web portala, web aplikacija i općenito izrade različitih web rješenja jako narasla. No, niti jedna domaća softverska tvrtka, koja se bavi ovim poslom, nema čak ni godišnji prihod od 211 milijuna kuna, a kamo li da bi mogla izdržati ovakvu tužbu. Za hrvatske prilike, takva bi tužba bila smrt.

Kasne i traže dodatan novac

S druge strane, ova je tužba nevjerojatno dobra poslovna prilika za sve kvalitetne hrvatske softverske tvrtke da surađuju s Accentureom, jer očigledno oni nemaju dovoljno kvalitetnih stručnjaka. Dakako, ako ste sigurni da ih vi imate, jer ono za što je Hertz optužio Accenture školski je primjer lošeg vođenja softverskih projekata, i još važnije, alarmantan je primjer lošeg upravljanja kompetencijama svojih IT stručnjaka.

Vjerojatno vam je poznato da je Accenture jedna od najvećih konzultantskih kuća na svijetu. Možda je malo manje poznato da ima čak 477.000 zaposlenika i da joj je godišnji prohod tek četvrtinu manji od hrvatskog BDP-a. Još manje se ističe da Accenture ima globalno sjedište u Dublinu, meki svjetske IT industrije. Ništa od toga nije pomoglo Hertzu. Hertz je drugi najveći rent-a-car u SAD-u. Godine 2016. zaželio je kroz bolje korisničko iskustvo na internetu, a to uključuje izradu web portala koji bi bio integriran s Android i iPhone aplikacijom, da postane prvi.

Taj posao danas je vrlo standardan. No, bio je i 2016. godine. Međutim, kako tvrdi Hertz, u Accentureu sve je pošlo po krivu. Accenture, dakako, tvrdi da tužba nema osnovu. Rent-a-car kompanija trebala je dobiti svoj site u prosincu 2017. godine. No, to je pomaknuto na siječanj 2018. pa nakon toga na travanj. Hertz je izgubio strpljenje u svibnju, kad je Accentureu otkazao ugovor. Tužbu je podnio sada. Iz tužbe je lako iščitati da je Hertz poludio nakon što je Accenture, pet mjeseci kasneći s isporukom, zatražio dodatnih 10 milijuna dolara da dovrši posao. Međutim, podeblje objašnjenje koje je Hertz priložio u tužbi dobro tumači do koje se mjere konzultantska kuća zaigrala.

Ostali sigurnosni propusti

Hertz navodi da isporučeno rješenje nije imalo ni polovicu funkcionalnosti koje je trebalo. Nadalje, Accenture nije web site napravio u responsive designu. To je stručan naziv za izradu sučelja portala koje se samo prilagođava uređaju s kojeg mu korisnik pristupa. Svejedno je koristi li korisnik mobitel, laptop ili stolno računalo uvijek će dobiti najbolje i najpreglednije sučelje sa svim mogućnostima koje site nudi. Danas ne postoji doslovno niti jedna ozbiljna softverska tvrtka koja bi se usudila isporučiti rješenje koje nije "responsive".

Accenture se, izgleda, to usudio. Hertz je tražio i da standardizira njihovu platformu tako da na nju može jednostavno prebaciti sve druge svoje jedinice na drugim kontinentima, kao i sve svoje druge brendove. Accenture to, navodno, nije napravio. Hertz navodi i da je u kodu sučelja portala ostalo mnoštvo sigurnosnih propusta zbog čega ga je morao dati napraviti ispočetka. Nadalje, Hertz navodi i da je Accenture koristio tehnologije poput Adobe's AEM analytics i Jave na nestandardan način zbog čega je onemogućio sve buduće updateove sitea. Drugim riječima, moraju se raditi od početka.

Moglo je brže i bolje

Vrhunac je bio kad je Accenture predložio Hertzu da ubrza razvoj tako što će kupiti licencije za nešto što se naziva "RAPID", a kad je Hertz to platio, razvoj je trajao duže nego što je prethodno bilo predviđeno. Accenture čak nije ni testirao krnji sajt i mobilne aplikacije koje je na kraju isporučio Hertzu. I onda je Accenture dodao šlag na tortu zatraživši još 10 milijuna dolara da sve to završi. Tih zadnjih 10 milijuna dolara bila bi cijena angažiranja neke vanjske outsourcing tvrtke da obavi taj posao umjesto Accenturea.

Na Dev.to iznesena je procjena da bi Hertzov site i mobilne aplikacije 20 stručnih programera uz plaću od 200.000 dolara godišnje napravilo prije i bolje, tj. do kraja. Takvih stručnjaka ima u Hrvatskoj. Ima i tvrtki koje mogu riješiti ovakve probleme kakve ima Hertz. Sad imaju i jedan odličan, školski primjer, kojim mogu pokazati u čemu su bolji, čak i od razvikanih konzultanata poput Accenturea.