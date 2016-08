Odlučili se na domaći kadar: IKEA Zagreb ima novu voditeljicu

Foto: foto press

Od 1. rujna 2016. Darija Kuljić preuzima vođenje robne kuće IKEA Zagreb, dvije godine nakon njena otvorenja tijekom kojih je Darija bila na poziciji zamjenice voditelja robne kuće.

Karijeru je započela 2003. kao brand menadžer kompanije GAP i to u londonskoj poslovnici ovoga modnoga brenda. Vođenje jedne od GAP-ovih prodavaonica u Londonu Darija preuzima 2007., a 2009. dolazi na poziciju komercijalnog menadžera u istoj kompaniji. Darija se vraća u Zagreb 2010. kao voditeljica GAP-ove poslovnice u Arena centru da bi 2013. postala dio IKEA Hrvatska tima kao zamjenica voditelja robne kuće IKEA Zagreb. Darija je diplomirala strojarstvo na Sveučilištu u Mostaru te ima diplomu prestižnog londonskog University of Arts, London College of Fashion.

Austrijski kolega Georg Platzer, prvi voditelj robne kuće IKEA Zagreb prihvatio je nove izazove razvoja IKEA poslovanja u Aziji.

Prema globalnoj strategiji upravljanja ljudskim potencijalima IKEA Grupe, sukladno vrijednostima kompanije koje naglašavaju važnost raznolikosti i jednakosti, IKEA do 2020. godine planira imati jednaku zastupljenost muškaraca i žena na upravljačkim pozicijama. Trenutno je na globalnoj razini 48% žena na upravljačkim pozicijama. U Hrvatskoj je od ukupnog broja zaposlenika 55% žena, a na srednjim i višim upravljačkim pozicijama ih je 53%.