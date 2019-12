Gordani Kovačević novi mandat predsjednice Ericssona Nikole Tesle

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Kovačević je čelnica ENT-a već 15 godina, na funkciju predsjednice Uprave je stupila 1. siječnja 2005. umjesto Ake Enella koji je tu dužnost obavljao od 19989. do 2004. godine. Gordana Kovačević se ovim imenovanjem “opasno” približila legendarnom direktoru ove tvrtke koji je, tadašnji Nikola Tesla, vodio punih 30 godina. Radi se o Petru Kovaču koji je na čelu poduzeća bio od 1951. do 1981., a spomenimo da je doživio duboku starost i preminuo 2005. u dobi od 91. godine. Kovačević je obilježila zadnjih 15 godina ENT-a, ali i ukupnog hrvatskog gospodarstva te je više puta bila birana za najuspješniju menadžericu, a s top lista najmoćnijih žena Hrvatske pak uopće niti ne silazi. Čitavu svoju karijeru, od mlade inženjerke do top menadžerice, je vezala uz Ericsson Nikola Teslu.