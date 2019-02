Županija za 30 dana nepušenja nudi nagradu od 3.000 kuna

Foto: Getty Images

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, s ciljem promoviranja zdravih životnih odabira i potpore prestanku pušenja, javno objavljuje natječaj "Pušenje odbaci, lovu nabaci!"

Kako piše N1, natječaj je namijenjen svim punoljetnim pušačima (ženama i muškarcima), s prebivalištem na području Požeško-slavonske županije, koji su spremni pokušati prestati pušiti i održati apstinenciju od nikotina, u trajanju od trideset dana, počevši s prvim danom korizme 06.03.2019., a zaključno sa 04.04.2019. godine.

Natječaj će biti otvoren od 18. veljače 2019. do uključivo 5. ožujka 2019. godine. Sve prijave nakon 5. ožujka neće biti prihvaćene.

Uvjet za sudjelovanje u natječaju je da je kandidat svakodnevni pušač duhana i/ili konzument duhanskih proizvoda, sa „stažom“ od barem godine dana. Kandidat osobno popunjava prijavu za sudjelovanje u natječaju, te obvezatno predlaže jednu osobu - člana obitelji, kao svjedoka prestanka pušenja.



Pobjednici natječaja odlučit će se izvlačenjem između svih prijavljenih kandidata koji udovolje uvjetima te apstiniraju od duhana i nikotina u trajanju od mjesec dana.



Javno izvlačenje i dodjela svih nagrada planirana je 4. travnja 2019. Pobjednik natječaja bit će nagrađen poklon bonom u iznosu od 3.000,00 (tri tisuće) kuna. Bit će podijeljeno još devet nagrada drugog reda u obliku poklon bona u iznosu od 750,00 (sedam stotina i pedeset) kuna svaki.



Prijave se obavljaju isključivo osobno u Službi za javno zdravstvo Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Županijska 9. u Požegi, ponedjeljak od 11 do 13 sati, te srijedom i petkom od 08 do 10 sati, četvrtkom od 15.30 do 19.30 sati.