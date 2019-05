Znate li što je 'crni labud'? Fenomen koji HDZ krivi za loš rezultat

Foto: Pixsell

Robert Kopal bio je voditelj HDZ-ove kampanje i rekao je da je ona bila dobra te da sa strane HDZ-a nije učinjena pogreška. Ipak, nije zadovoljan s osvojena četiri mandata, jer su iz HDZ-a očekivali da će osvojiti pet, piše 24sata

- Dogodilo se što se rijetko događa, a to je crni labud. To kad se dogodi, ljudi traže kojekakva rješenja zašto se to dogodilo, obzirom na odstupanje od istraživanja. Oko 90 do 95 posto naših istraživanja se poklapalo s ovim rezultatima. Kad se pogleda Europu, događa se puno teško predvidljivih stvari. HDZ-u se to nažalost dogodilo, glasovi su se disperzirali na jako puno fronti. Bile su 33 liste, izlaznost koja je 20 posto nadmašila izlaznost 2013. - rekao je Kopal.

S naše strane je napravljeno ama baš sve, ali postoje i crni labudovi. Tjedan dana nam treba da to sve analiziramo, dodao je.

Teorija crnog labuda je "iznenađujući događaj, koji će imati velike efekte". Najčešće se koristi u svijetu financija kod predviđanja trendova i procjena rizika. Primjer negativnog "crnog labuda" je velika gospodarska kriza koja iz 2007. godine.

Pod pojmom "crnog labuda" želi se reći kako ništa nije nemoguće.

- Dogodio se neki odmak od uobičajene pogreške, a što se dogodilo, to ćemo istražiti. Znam što se dogodilo, ali da bih mogao potvrditi hipotezu, moram je i dokazati. Bilo bi neodgovorno od mene reći što je, a da ne mogu dokazati - zaključio je Kopal.