ZET u minusu 53,8 milijuna, prodaja svih vrsta pokaza dramatično pada

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Minus od 53,8 milijuna kuna. Toliko je za prvih šest mjeseci 2018. godine iznosio gubitak ZET-a. Zagrebački javni prijevoznik nikako da se istrgne iz ralja debelog minusa pa će Grad opet morati uskočiti u pomoć, otkriva poslovno izvješće o kojem će koncem listopada raspravljati Gradska skupština, piše tportal.

Račun gubitka i dobiti pokazuje da su prihodi iznosili 523,9 milijuna kuna, a rashodi 577,7 milijuna kuna. Iako gubitak iznosi 53,8 milijuna, u ZET-u ističu da je to manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je iznosio 87 milijuna kuna.

Broj radnika je za 15 veći u odnosu na isti period lani, pa ih je tako danas 3781. U rashodima su troškovi osoblja i dalje najveća stavka i na njih odlazi 55 posto sredstava, a kako su zaposleni novi ljudi, tako je za to potrošeno dodatnih 11 milijuna kuna.

U voznom parku nalaze se 332 tramvaja prosječne starosti 25,5 godina, a autobusa je 413 i prosječne su starosti 10,5 godina.

Iako je bilo planirano da će se u prvoj polovici rashodovati 42 autobusa, to se nije dogodilo. Štoviše, u promet je vraćen jedan otpisan 2017. godine. Moguće je da će do rashodovanja doći do kraja godine jer je planirana nabava 30 novih vozila.

Prosječna brzina tramvaja iznosila je 13,99 km/h, a autobusa 18,64 km/h, što je tek neznatno brže nego kada su konji u Zagrebu vukli tramvaje prije 130 godina.

Izvješće otkriva i da se karte od četiri kune i dalje dobro prodaju pa ih je prodano za 32,5 posto više (3,6 milijuna) nego u istom periodu lani, ali zato broj prodanih karata od 10 kuna dramatično pada i zaustavio se na 212.448 komada, što je 81,8 posto manje nego u istom periodu 2017.

Prihod od prodaje karata je 17,1 milijun manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to prvenstveno, ističu u ZET-u, zbog karte od četiri kune.

U padu je i broj prodanih dnevnih karata, ali i svih vrsta pokaza (opći, đački, studentski, umirovljenički, socijalni), kako mjesečnih tako i godišnjih. Mjesečnih svih vrsta prodano je čak 68 tisuća manje dok je prodaja godišnjih smanjena za oko deset tisuća.