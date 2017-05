Zbog maturalne večere mnogi roditelji u minusu

Foto: Marko Mrkonjić / Pixsell

Bliži se kraj školske godine za završne razrede srednjih škola, a maturantska groznica trese kako maturante, tako i njihove roditelje.

Maturalna je večer mnogim maturantima i njihovim roditeljima jedan od najvažnijih događaja koji će pamtiti cijeli života. Roditelji za tu večer izdvajaju pozamašne svote novca - odijelo, haljina, cipele, torbica, nakit, šminka, frizura te maturantska zabava izdaci su koji će roditelje stajati pravo malo bogatstvo.

U toj večeri, najznačajniju ulogu imaju odijelo i haljina, u kojoj će mladići i djevojke zablistati. Tjednima pa i mjesecima maturantice su u potrazi za tom savršenom haljinom. Obilaze trgovačke centre, butike, pregledavaju internetske stranice i kataloge... Proces pripreme za tu posebnu večer ne prolazi bez frustracija. Ili ne uspijevaju pronaći haljinu koju su zamislile, ili ju pronađu, ali im ne pristaje, ili im pristaje, ali je preskupa. Upravo zbog tih razloga mnoge se djevojke odlučuju sašiti baš onakvu haljinu kakvu žele kod krojačice te uz to i uštedjeti roditeljima novac. Kod mladića je situacija jednostavnija, pa oni već u obilasku dva ili tri butika uspiju pronaći svu garderobu za maturalnu večer.

Kako piše Glas Slavonije, dok se neki odlučuju na kupnju u obližnjim gradskim trgovinama i trgovačkim centrima, neki odlaze u Zagreb, pa čak i u Beč ili Graz. Koliko će neka haljina stajati ovisi, naravno, o kvaliteti i brendu, ali i mjestu kupnje. Cijene maturantskih haljina u popularnim trgovinama za mlade kreću se od 500 do tisuću kuna, dok šivanje haljine, primjerice, u krojačkom studiju Diva stoji od 200 do 300 kuna, ovisno o kompliciranosti. Ako se pak djevojke odluče na dizajnerske komade, poput onih u modnim kućama Lukabu, Grey ili Yuniku, takve će unikatne haljine platiti od tisuću do tri tisuće kuna. Potom je potrebno kupiti cipele ili sandale koje će upotpuniti haljinu. Za njih djevojke izdvajaju od 200 do 700 kuna, kao i mladići, no ima i onih koji će platiti više, ovisno o platežnoj moći njihovih roditelja. Osim toga, djevojke paze na detalje, pa na razne modne dodatke, poput torbice, naušnica i ogrlica, pa za to potroše bar još dodatnih 300 kuna.