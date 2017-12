Zbog dampinških cijena kazna i 5 milijuna kuna

Trgovcima, otkupljivačima i prerađivačima rok do 31. ožujka 2018. za usklađenje ugovora/FOTOLIA

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom stupa na snagu 7. prosinca, a nadležna za njegovu provedbu postaje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Zakonom se utvrđuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi i utvrđuju mjere u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na dobavljače.

"Zakon je trgovcima, otkupljivačima i prerađivačima ostavio rok do 31. ožujka 2018. da usklade sve ugovore koji su sklopljeni prije stupanja na snagu, jer će, u protivnom, takvi ugovori prestati važiti od 1. travnja", objasnio je Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. U Agenciji će posao provođenja zakona raditi šestero stručnih zaposlenika, a uvjereni su da će visoko propisane kazne za prekršitelje zakona biti dovoljan razloga da svi oni na koje se zakon odnosi promijene sadašnje ugovore s proizvođačima te da do zakonskog roka prilagode ugovore novim uvjetima poslovanja.

Patrlj Trgovci više neće moći, npr., naplatiti dobavljaču naknadu za smještaj proizvoda na polici.

Koje su iznimke

Tako je za iznimno tešku povredu zakona propisana kazna do čak pet milijuna kuna za pravnu, odnosno 2,5 milijuna za fizičku osobu ako primjerice prodaje proizvod po cijeni nižoj od bilo koje nabavne cijene (dumping), dok će se do najviše 3,5 milijuna kuna kazniti pravna osoba za teže, te do jedan milijun kuna za lakše povrede zakona. Postoje tri iznimke kada će se na akcijama, ispod nabavne cijene, moći prodavati proizvodi, a to je ako se radi o akcijama za robu pred istek roka trajanja, potpune rasprodaje ili promjene asortimana robe.

"Kad je riječ o trgovini, trgovci više neće moći, primjerice, naplaćivati različite naknade poput one za uvrštavanje u prodaju, naknadu za smještaj proizvoda na policama, osim u slučaju kada dobavljač od trgovca izričito traži smještaj na određenoj polici, kao i naplatu naknade za vraćanje isporučenih, a neprodanih proizvoda i naplatu naknade za zbrinjavanje takvih proizvoda i slično", ističe Vesna Patrlj, zamjenica predsjednika Vijeća.

Vrijedi za 95% trgovaca

Ovim zakonom će biti obuhvaćeno oko 95 posto trgovaca i oko 90 posto otkupljivača i prerađivača jer je zakon propisao da se pod trgovcem značajne pregovaračke snage podrazumijeva onaj čiji ukupni godišnji prihod prelazi 100 milijuna kuna, dok se za otkupljivače i prerađivače podrazumijeva prihod iznad 50 milijuna kuna. Postoji šest ključnih nepoštenih trgovačkih praksi razrađenih u zakonu, a devet ih je u odnosu dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača, te čak 24 u odnosu na trgovce.