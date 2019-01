Zagrebu letovi koje je Beograd izgubio?

Foto: Getty Images

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u nedjelju se u Pekingu sastao s ministrom prometa Narodne Republike Kine Li Xiaopengom.

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kažu da su dvojica ministara razgovarala o suradnji dviju zemalja na području prometne infrastrukture.

Butković je pri tome Xiaopenga upoznao s projektima koje provodi Hrvatska. Na sastanku je posebno naglašena važnost dolaska kineskog tereta u riječku luku, a govorilo se i o povezivanju Zagreba i Pekinga izravnom zračnom linijom.

Kineski turisti

O izravnim letovima između Kine i Hrvatske pregovara se već dulje vrijeme. O potrebi njihova uvođenja već je govorio i kineski veleposlanik u Hrvatskoj Hu Zhaoming, a ta tema aktualizirana je nakon što je kineski konzorcij pobijedio na natječaju za gradnju Pelješkog mosta.

Hainan Airlines se pri tome spominje kao aviokompanija koja bi uvela te letove. To bi bila jedina izravna zračna linija s Kinom u regiji. Hainan je do kraja prošle godine imao letove iz Pekinga u Beograd, i to dva puta tjedno, no nakon nešto više od godinu dana otkako ih je uveo, ukinuo ih je zbog malog broja putnika. Hrvatsku je pak tijekom prvih deset mjeseci prošle godine posjetilo 216 tisuća kineskih turista, čak 43 posto više u odnosu na isto razdoblje 2017.

Susret s kineskim ministrom prometa prvi je u nizu sastanaka koje će delegacija hrvatskog Ministarstva prometa predvođena ministrom Olegom Butkovićem održati u Kini gdje boravi u službenom posjetu do 26. siječnja.

Posjet hrvatske delegacije, koju čine predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te društava iz resora, HŽ Infrastrukture, Hrvatskih cesta i Lučke uprave Rijeka, Kini dio je procesa intenziviranja odnosa između dviju država i priprema za predstojeći summit 16 zemalja istočne i središnje Europe i Kine (Inicijative 16+1), kojoj je ove godine Hrvatska domaćin.

Mediteranski koridor

U Ministarstvu navode da je Butković kineskog kolegu upoznao s geostrateškim položajem Hrvatske i aktivnostima na području željezničke infrastrukture na tzv. Mediteranskom koridoru kako bi iskoristila važne prednosti koje joj položaj na tom prometnom koridoru pruža.

Li Xiaopeng rekao je da kineska strana svoje kompanije podržava da se javljaju na natječaje i na poštivanje rokova i propisa Hrvatske. Poručio je i da je suradnja dviju zemalja u području infrastrukture tek u početnoj, ali jako dobroj fazi i nastavit će se produbljivati inicijativama Jedan pojas, jedan put i Kina+16.