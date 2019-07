"Zagreb crafts shop jedinstven je 'izlog' obrtništva, već razmišljamo o širenju"

Mirza Šabić (drugi s desna) u društvu nekih od obrtnika koji će svoje proizvode izlagati u Zagreb crafts shopu/Sandra Šimunović/PIXSELL

U pasažu Obrtničke komore Zagreb svečano je otvoren Zagreb crafts shop, prvi i jedini takav u Hrvatskoj, koji će na jednom mjestu ponuditi rukotvorine obrtnika iz Zagreba i Zagrebačke županije.

U ovaj je projekt uloženo više od 100.000 kuna kako bi se promovirali i popularizirali tradicijski umjetnički obrti, a kako je izgledala realizacija ideje, što sve Shop nudi i kakve su procjene za dalje otkrio je u razgovoru za Poslovni dnevnik Mirza Šabić.

Što vas je potaknulo na otvaranje crafts shopa i što sve ima u ponudi? Koliko ste obrtnika zasad okupili?

Željeli smo omogućiti obrtnicima iz Zagreba i Zagrebačke županije priliku za dodatnom promocijom njihovih unikatnih proizvoda, a ujedno promovirati obrtništvo u cijelosti. Ovo je jedinstvena prilika da našim obrtnicima, koji nemaju svoj poslovni prostor ili ga imaju u Zaprešiću, Sesvetama ili Velikoj Gorici, pružimo priliku da izlažu svoje proizvode u centru grada. Cilj Obrtničke komore Zagreb je da članovima pruži što veću pomoć pri prodaji i plasmanu proizvoda. Koncept crafts shopa zbog velikog interesa naših obrtnika planiramo i proširiti, no o tome ćemo razmišljati u budućnosti. U ponudi će se naći unikatan nakit, torbe, novčanici, suveniri s motivom Zagreba, cvjetne dekoracije, ručno šivane bilježnice, ukrasi i brojne druge rukotvorine, svima su im zajednička visoka estetska i kreativna obilježja. Shop zasada okuplja 30 obrtnika, čiji će proizvodi biti izloženi u prodajnom prostoru veličine 34 četvorna metra.

Kada je nastala ideja i koliko je u ovaj projekt uloženo?

Sama ideja nastala je prije otprilike dvije godine. Prvo smo pokrenuli digitalnu platformu Zagreb Crafts, putem koje više od 100 obrtnika nudi mogućnost online kupnje. Otvaranje dućana u centru grada bio je logičan slijed. U projekt je uloženo oko 100.000 kuna. Prostor je u vlasništvu Obrtničke komore Zagreb, ali smo ga morali potpuno renovirati. Sve radove obavili su naši članovi, obrtnici. I tako potičemo naše obrtnike. Veliku podršku nam je dao kao i uvijek Grad Zagreb koji nas prati sve ove godine kao i Zagrebačka županija.

2 tisuće obrta više nego godinu prije otvoreno je 2018. u gradu Zagrebu

Znači, i drugi obrtnici pokazali su interes?

Interes je ogroman i kod obrtnika i kod javnosti, i to već od trenutka kada smo prije devet mjeseci prvi put javno obznanili da ga namjeravamo otvoriti. Riječ je zaista o jedinstvenom projektu i bit će potrebno određeno vrijeme da u potpunosti zaživi, ali vjerujemo da je pun pogodak te da će istovremeno dodatno obogatiti turističku ponudu Zagreba, s obzirom na to da je u potpunosti fokusiran na hrvatske proizvode, odnosno tradicijske i umjetničke obrte. O tome koliki je interes možda najbolje svjedoči podatak da već razmišljamo o većem prodajnom prostoru. U Zagrebu je registrirano gotovo 22.000 obrta, no ta brojka raste. Na području Grada posluje 18 posto od ukupnog broja obrtnika u Hrvatskoj, a najveći broj djeluje u stručnim, tehničkim i znanstvenim djelatnostima. Ukupno je u Gradu Zagrebu lani bilo 380.660 zaposlenih, od čega je u obrtu i slobodnim profesijama 29.620.

Kakva je iz vaše perspektive današnja situacija kada govorimo o tradicionalnim umjetničkima obrtima i o obrtničkim zanimanjima?

U protekle dvije godine otvoreno je više od 2000 novih obrta, a očekujemo da će do kraja godine broj obrtnika biti veći od 22.000. S time da smo prije četiri godine imali registrirano 18.000 obrta, dakle bilježimo porast od 2000 obrta svake godine.

Koji je prema tome potencijal Zagreb crafts shopa?

Specijalizirani shop bit će jedini takve vrste u Zagrebu, što će obrtnicima pružiti izvrsnu priliku da svoj rad predstave široj skupini potencijalnih kupaca. Imati svoj lokal za izlaganje proizvoda u strogom centru hrvatske metropole za svakog obrtnika pojedinačno, a pogotovo za one koji rade izvan Zagreba, bila bi nemoguća misija. Na ovaj će način biti puno vidljiviji i puno bliže kupcima. Naš cilj je upravo popularizacija i promocija. S obzirom na kvalitetu i jedinstvenost proizvoda, interes koji vlada, ali i broj obrtnika koji žele izlagati i prodavati, procjenjujemo da će se Zagreb Crafts Shop jako brzo širiti. Kako nas iz projekta u projekt prati grad Zagreb i u ovom projektu pružili su nam veliku pomoć, te se nadamo u budućnosti i širenju.

Rekordan interes učenika

Zanima li mlade uopće obrtništvo?

Kada su u pitanju obrtničke škole, lani je u srednje strukovne škole na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije upisano čak šest razreda više nego godinu ranije, a ove godine očekujemo još bolje rezultate. Primjerice, Srednja strukovna škole Samobor ove će godine popuniti sve razrede, budući da je interes učenika najveći u posljednjih 10 godina. Upisat će šest razreda i to u devet zanimanja. Ulažemo velike napore u promociju svih deficitarnih obrtničkih zanimanja. Uz Zagreb crafts shop, tu je i Zagrebački obrtnički sajam, koji je ove godine održan četvrti put, a privukao je više od 6000 učenika. Sajam okuplja obrtnike s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije, koji prezentacijama svojih struka učenicima sedmih i osmih razreda pomažu lakše odlučiti o upisu budućeg zanimanja. Porast interesa učenika za upis u obrtnička zanimanja, koji bilježimo protekle dvije godine, rezultat je kontinuiranog rada na kvalitetnoj promidžbi obrtničkih zanimanja i brojnih projekata i edukacija koje provodimo.