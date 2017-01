Vrdoljak podržava prodaju HEP-a: 'Dolazi maca na vratanca'

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak, koji podržava namjeru Vlade da otkupi udio mađarskog MOL-a u Ini te inicijalnom javnom ponudom prodaju 25 posto HEP-a, prozvao je u utorak HDZ i Most zbog čestih promjena stavova te je poručio kako se iskreno nada da će taj proces biti vođen stručno i profesionalno, a "ne onako kako je to HDZ nekada znao raditi".

"Dolazi maca na vratanca. Prije dvije godine mi smo predlagali i otkup MOL-a i IPO HEP-a no tada su i HDZ i Most bili jako protiv toga. Ljudi u HDZ-u i u Mostu mijenjaju svoje stavove i to dosta često, mi kod svojih ostajemo. Smatramo da je riječ o dobroj stvari no cijeli bi proces trebao biti vođen stručno i profesionalno, a ne onako kako je to HDZ nekada znao raditi", rekao je Vrdoljak Hini.

HEP-u će, uvjeren je Vrdoljak, sigurno biti korisno izići na burzu no ni slučajno se ne smije dogoditi da svi novci iz IPO HEP-a završe u otkupu dionica INE. "HEP ima zadatak i obvezu biti regionalni elektroenergetski lider sljedećih 20 godina i trebaju mu sredstva za razvoj", rekao je čelnik HNS-a.

Saborski zastupnik Mosta, koji je dio vladajuće koalicije, Miro Bulj na svom je Facebook profilu međutim objavio kako bi svaka odluka o prodaji HEP-a bez volje većine hrvatskih građana iskazane na referendumu bila još jedna u nizu izdaja nacionalnih interesa. Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić sinoć je, otklanjajući nagađanja kako postoje nesuglasice na relaciji Most-HDZ oko HEP-a, poručila da "se odluke u Vladi komuniciraju i dogovaraju s koalicijskim partnerima".