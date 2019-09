FOTO: Vlada odlučila još jednom dokapitalizirati Croatia Airlines

Foto: Varteks

Hrvatski nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines obilježio je sinoć 30. godišnjicu osnutka svečanošću u svojem hangaru u Zagrebu. Prijamu je nazočila cjelokupna hrvatska gospodarska i politička elita predvođena premijerom Andrejom Plenkovićem. Upravo je Plenković bio zvijezda večeri kada je umjesto prigodnog govora održao govor o konkretnim planovima za Croatiju Airlines, a kojeg je država većinski vlasnik. "Vlada je odlučila da je Hrvatskoj potreban nacionalni prijevoznik. U četvrtak na Vladi donijet ćemo odluku o dokapitalizaciji Croatia Airlinesa", rekao je Plenković, ali nije precizirao o kakvom modelu povećanja kapitala je riječ.



Država već duže vrijeme traži strateškog partnera za Croatiju Airlines, a više puta se iz Banskih dvora moglo čuti da je tvrtki potrebna dokapitalizaciju u svrhu potpore budućeg razvoja kompanije i sudjelovanje u obnovi flote. Procijenjeno je da bi se Croatia trebala dokapitalizirati s minimalno 35 milijuna eura. Sa svrhom traženja kupca odabran je financijski savjetnik: konzorcij Privredna banka Zagreb i DVB Bank SE. No, Hrvatska je članica Europske unije, a EU regulativa kaže da Hrvatska ne može ponovo dokapitalizirati kompaniju s obzirom na to da to može učiniti jednom u 10 godina, a restrukturacija i dokapitalizacija se dogodila 2012. i nova bi, prema tome, bila dopuštena tek za tri godine. Iako su novinari na 30. godišnjici Croatia Airlinesa pokušali dobiti neke konkretne informacije o dokapitalizaciji od premijera i resornog ministra Olega Butkovića, poručeno nam je samo da je Vlada uspjela pronaći model koji će omogućiti dokapitalizaciju, a da će o svemu obavijestiti javnost u četvrtak nakon sjednice Vlade.



Inače, Croatia Airlinesa osnovana je 7. kolovoza 1989. godine kada je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisan Zagreb Airlines d.d. (Zagal), poduzeće za zračni prijevoz. Zagal je s radom počeo u prosincu iste godine pružajući uslugu prijevoza poštanskih pošiljaka, a 23. srpnja 1990. godine promijenio je ime u Croatia Airlines d.d. te postao nacionalna aviokompanija za prijevoz putnika, robe i pošte. S putničkim prijevozom počelo se 5. svibnja 1991. godine, kada je unajmljenim zrakoplovom MD-82 obavljen prvi let u domaćem prometu i to na liniji Zagreb – Split. Godinu poslije, 5. travnja 1992., tvrtka je obavila i prvi međunarodni let (Zagreb – Frankfurt), čime je počelo povezivanje Hrvatske s Europom i svijetom. Od prvoga komercijalnog leta do danas, zrakoplovi Croatia Airlinesa obavili su više od 600.000 letova i prevezli gotovo 40 milijuna putnika. Ove sezone zrakoplovi hrvatskoga nacionalnog avioprijevoznika izravno lete u 38 odredišta, od čega 30 međunarodnih i 8 domaćih hrvatskih, a pritom povezuju Hrvatsku s 24 europske države. Flota Croatia Airlinesa sastoji se od dvanaest zrakoplova: četiri Airbusa A319, dva Airbusa 320 i šest turboprop zrakoplova Dash 8-Q400.



Vodeća hrvatska modna i tekstilna kompanija,Varteks, je za rođendansko slavlje Croatia Airlinesa, naravno uz Croatijine stručnjake, kreirala prijedlog uniformi budućnosti za pilote i kabinsko osoblje, koje su predstavljene na rođendanskoj proslavi. Varteksovo viđenje uniformi nacionalnog avioprijevoznika nosili su djelatnici tvrtke, koji su za ovu prigodu uskočili u ulogu manekena i prošetati modnom pistom.