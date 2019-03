Velika pobjeda: Donesena odluka kojom više nećemo biti zakinuti kvalitetom proizvoda koje kupujemo

Foto: Getty Images

Europske institucije konačno su odlučile zabraniti plasiranje proizvoda dvostruke kvalitete na europsko tržište, objavila je u petak hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan.

Borzan je u petak izvijestila da su Europska komisija, Europski parlament i Europsko vijeće usuglasili rješenje problema različite kvalitete proizvoda na istoku i zapadu Europske unije.

"Stvorena je zajednička pozicija između triju institucija. Najvažnije je da se zabranjuje praksa plasiranja proizvoda dvostruke kvalitete na zajedničkom europskom tržištu", rekla je Borzan.

"Sve skupa je to završilo sinoć nakon maratonskog sastanka. Zadnji trijalog trajao je preko 10 sati i možemo reći da je to posve logično, jer je to tema koja je vrlo osjetljiva i koja s jedne strane izaziva jake emocije građana koji se osjećaju oštećeno u ovoj priči, ali i emocije velikih igrača na tržištu koji ostaju bez velikog profita zbog promjene prakse", izjavila je Borzan na tiskovnoj konferenciji.

U konačnim pregovorima odlučno je kako će se postojeća Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi nadopuniti zakonom o zabrani dvostruke kvalitete proizvoda, a kazna proiozvođačima za kršenje legislative za proizvođače bit će do četiri posto ukupnog prometa.

"To je zaista veliki iznos", kazala je Borzan, objasnivši da se radi o mjeri odvraćanja.

"To je iznos koji će svaki proizvođač svakako uvažiti jer ukupan promet od četiri posto velika je stavka", smatra hrvatska europarlamentarka.

Velika pobjeda

Socijaldemokratska zastupnica naglasila je i kako postoje određeni izuzeci od primjene ove prakse poput poštivanja nacionalnog zakonodavstva ili iskorištavanja dostupnih lokalnih sirovina, odnosno voća i povrća koje se koristi za industrijsku izradu prehrambenih proizvoda.

"U tom slučaju smatram da je to pozitivno jer potiče lokalno poljoprivredno gospodarstvo i omogućava građanima da zadrže one okuse na koje su navikli kroz čitav svoj život", smatra Borzan.

Dogovorena je i sigurnosna odredba kojom bi se revizija učinka Direktive trebala provesti do kolovoza 2022. godine kako bi se utvrdilo funkcionira li u praksi te treba li unositi dodatne izmjene.

"Radi se o zaista velikoj pobjedi. Idući će tjedan ovu varijantu, koja je sinoć dogovorena, usvajati Vijeće. Europski parlament direktivu usvaja na plenarnoj sjednici sredinom travnja čime će proces biti potpuno završen", zaključila je Borzan.