Uvodi se jedinstveni porez na nekretnine: U porezne škare 2,2 milijuna stanova i kuća

Sve su općine i gradovi započeli s pripremama za uvođenje jedinstvenog poreza na nekretnine koji će se od iduće godine plaćati umjesto komunalne naknade, poreza na kuće i spomeničke rente. Prema zadnjem popisu, Hrvatska ima velik stambeni fond – čak 2,2 milijuna stanova i kuća koji će biti predmet oporezivanja. Zakon koji je prihvaćen potkraj prošle godine propisao je niz kriterija po kojima će se plaćati porez, no Vlada tvrdi da će za veliku većinu građana porezna obaveza biti ista ili manja od postojećih davanja.

Kako piše Večernji list, procjenjuje se da će vlasnicima 270 tisuća kuća i stanova sagrađenih nakon 1990. godine porezi ipak biti veći. Komunalnu naknadu dosad nije uvelo samo 12 malih općina, no i one će se morati “ukrcati na vlak” i slijediti kriterije koji su propisani zakonom o lokalnim porezima. Hrvatska je jedna od rijetkih postsocijalističkih država koja je zadržala komunalne naknade, koje su za građane koji ih plaćaju bile isto što i porez, no ne i za lokalne vlasti jer se novac od komunalne naknade mora koristiti namjenski – za poboljšanje komunalne infrastrukture i kvalitetu života u nekoj sredini, ali ne, primjerice, za plaće zaposlenih. Proračuni svih lokalnih jedinica, županija, gradova i općina kreću se oko 25 milijardi kuna, a Vlada procjenjuje da će im porez na nekretnine donijeti oko 2,4 milijarde kuna.

