Umorni od čekanja, Međimurci sami traže kupca državne tvrtke

Riječ je o kožarsko-prerađivačkom proizvođaču koji je još u državnom portfelju/V. Ž. Rogulja/PIXSELL

Tvrtka Meiso iz međimurskog mjesta Goričan oglasila je u Narodnim novinama da traži strateškog partnera za povezivanje i dokapitalizaciju, a poziv za neobvezujuće ponude otvoren je do kraja veljače.

Taj je poziv zanimljiv jer je riječ o kožarsko-prerađivačkom proizvođaču s dugom tradicijom, a koji je još u državnom portfelju i čija je privatizacija predviđena u prijedlogu plana upravljanja imovinom za ovu godinu. Na listi je, istina, bila i za prošlu godinu, no zbog političkih turbulentnih odnosa odluka o modelu prodaje nije donesena. Sada, međutim, inicijativa za traženjem strateškog partnera dolazi od same tvrtke, koja je inicirala pripremu procesa za nove čelnike u Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP), samo provesti ispitivanje interesa potencijalnih ulagača i s prikupljenim ponudama doći pred većinskog vlasnika koji će temeljem toga pokrenuti daljnji proces.

Pokušaji privatizacije prije ulaska u EU bili su bezuspješni, no niti na posljednji oglas prije dvije godine u CERP nisu zaprimili obvezujuće ponude za Meiso, premda je riječ o tvrtki koja ima popunjene kapacitete, obuću proizvode za inozemne partnere, uredno isplaćuju plaće i plaćaju poreze. Teret kojeg se međimurski proizvođač obuće nikako ne uspijeva riješiti su dugovanja iz ranijeg razdoblja prije desetak godina, kada je tadašnji menadžment uzimao pozajmice od države, koje nije bio u stanju vraćati. U međuvremenu je upravljanje preuzela dugogodišnja zaposlenica Snježana Dominić, koja i danas s puno energije i traži rješenje i, kako kaže, "bori se za Meiso do kraja".

I umjesto da, kao u većini državnih tvrtki sličnog statusa, čeka da država pokrene prodaju ili u slučaju neuspjeha kao najveći vjerovnik inicira predstečajni postupak, direktorica Dominić sama priprema teren i traži potencijalne investitore za taj najveći gospodarski subjekt u Goričanu. Zapošljavaju 460 radnika, a u odnosu na 2015. broj je povećan za 40.

Prihodi Meisa godinama su na razini od oko 27 milijuna kuna, no poslovanjem se ne uspijeva pokriti godišnje rashode i riješiti se starih "repova", pa tvrtka konstantno bilježi gubitak.Iz natječaja uprave nije vidljivo koliki bi kapital bilo potrebno unijeti za financijsko konsolidiranje i restrukturiranje Meisa. O samom ulaganju tek se navodi kako bi se provelo postupkom povećanja temeljnog kapitala, koji sada iznosi 18,6 mil. kuna, i to unosom uloga, no ne isključuje se ni druge prijedloge s kojima dođu ponuđači. Uprava će nakon prikupljanja ponuda pozvati ulagače da provedu dubinsko snimanje i sudjeluju u drugom krugu u kojemu bi se prikupljale obvezujuće ponude, a za koji se krajnji rok predviđa 30. travnja.