Umirovljenicima povećane mirovine, a povećanje ih udarilo po džepu

Umirovljenicima su krajem ljeta povećane mirovine, no Vladina je velikodušnost dio umirovljenika na kraju - udarila po džepu.

Kako piše Dnevnik.hr, sindikati procjenjuju da je oko 10.000 umirovljenika zbog povećanja izgubilo pravo na besplatno dopunsko osiguranje. Mnogi ga zbog toga ne uplaćuju, ne odlaze liječniku - i time ugrožavaju svoje zdravlje.



Veća mirovina, u iznosu od 2.040 kuna, umirovljenici Vesni Antić je donijela nove troškove. Zbog "povišice" od 40 kuna izgubila je pravo na besplatno dopunsko osiguranje. "Kao dobijete nešto, dobijete veću mirovinu, a ustvari je ne dobijete", kazala je Antić. "Po meni, to je sramotno. Bijedno se osjećam i sramotno", dodala je.



Naime, zbog povećanja od 40 kuna prešla je granicu prihoda do koje država plaća besplatno dopunsko. Sad ga plaća sama. "Ja sam šećeraš, morala bih kupovati sama lijekove, a da ne kažem da dođe do veće bolesti jer bih morala u bolnicu", objasnila je Antić.



Problem je imovinski cenzus. Isti je već 15 godina. Iznosi 1939 kuna za samca, ili 1516 kuna po članu obitelji u kućanstvu. Problem je nastao kada je vlada usklađivala mirovine i povisila one najniže.