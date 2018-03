Ulaznice za Plitvice poskupljuju za sve kategorije posjetitelja: Za odrasle će karta koštati čak 250 kuna

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Gotovo tri mjeseca trajala je neizvjesnost vezana uz cijene ulaznica u Nacionalni park Plitvička jezera, ali sada je sve jasno. Cijene ulaznica za Nacionalni park Plitvička jezera ove će godine porasti.

Prema cjeniku objavljenom na stranicama Plitvičkih jezera, cijene ulaznica za odrasle u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja iznosit će 150 kuna, što je čak 40 kuna više nego što su dosad iznosile. Od 1. srpnja do 31. kolovoza cijene ulaznica za odrasle do 16 sati bit će čak 70 kuna skuplje. Umjesto dosadašnjih 180 kuna ulaz će se plaćati 250 kuna.

U novi je cjenik novi ravnatelj, naime, ugradio “povlasticu” za sve koji plitvičke ljepote požele razgledati u kasno poslijepodne. Ulaz u nacionalni park bit će nakon 16 sati 100 kuna jeftiniji, čak jeftiniji i nego lani u srpnju i kolovozu.