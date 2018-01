Ulaganje od 19 milijuna kuna: 5 mjeseci obnavljat će se Most slobode, slijede gužve u prometu

Foto: Željko Lukunić / Pixsell

Na proljeće bi se u Most slobode trebalo uložiti 19 milijuna kuna, a tvrtka koja dobije natječaj raspisan prije tjedan dana morat će obnoviti nogostup, ograde i vijence mosta.



“Pješačke i revizione staze, betonski vijenci, pješačke čelične ograde, rubnjaci, slivnici i oštećena mjesta sjevernog i južnog pristupnog vijadukta mosta...”, opisuje se u natječaju na čemu će se sve raditi. Perdviđa se i rušenje starih te izrada novi pješačkih staza, obnova čeličnih pješačkih ograda, zamjena rubnjaka s pedeset centimetara asfalta na kolniku i sanacija šest lokalnih hrđom oštećenih mjesta na lukovima mosta.



Također, na Mostu slobode obnovit će se strop sjeverne i južne upornjačke prostorije tako da će se ukloniti asfalt, sanirati betonska površina ispod asfalta, postaviti hidroizolacija i sloj betona. A sve to, stoji u natječaju, treba se raditi tako da se promet mostom minimalno prekida. Točnije, za vrijeme sanacije vrijedit će privremena regulacija na dva umjesto na četiri prometna traka, pa se već sad Zagrepčani, barem psihički, mogu pripremiti na gužve koje će ih za nekoliko mjeseci čekati na mostu. Kad će točno radovi i početi, još se ne zna jer tvrtke koje su zainteresirane za taj posao mogu se javiti na natječaj do 25. siječnja. Prođe li on iz prve, odnosno ako se na rezultate odabira ne bude nitko žalio, radovi bi mogli početi već u ožujku. A kad jednom sanacija počne, svi dijelovi mosta morat će biti gotovi u roku od pet mjeseci. Ne znači to nužno, kažu u Gradu, da će se na mostu raditi gotovo pola godine, ali rok je to koji izvođači radova moraju poštovati.



– Radit će se sve radne dane u tjednu, a u slučaju potrebe ili kašnjenja radova organizirat će se i rad vikendom i noću – objasnili su u Gradu kako će teći dinamika radova na trećem po starosti mostu preko Save u metropoli projektanta Krunoslava Tonkovića, za čiju je gradnju kamen dopreman s Brača.