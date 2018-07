Ubuduće u policiju i s tri razreda srednje škole te naknadom za stanovanje

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Posao policijskog službenika ubuduće će moći dobiti i mladići i djevojke mlađi od 30 godina koji su završili samo trogodišnju srednju školu. Predlaže se to, među ostalima, izmjenama i dopunama Zakona o policiji koje je od petka u postupku javnog savjetovanja pustilo Ministarstvo unutarnjih poslova i o kojima će svi zainteresirani svoje mišljenje na e-savjetovanju moći izreći do 17. srpnja, piše Novi list.

Prema važeće pravilima za prijam u policiju i popunjavanje radnih mjesta policijskih službenika, osoba koja se prima u policiju, među ostalima morala je imati završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju, a sada će se moći prijaviti i oni koji imaju završenu trogodišnju školu.

Ostali uvjeti, poput onoga da policajac ne smije biti član stranke ili da mora biti osoba dostojna obavljanja policijske službe s posebnom psihičkom i tjelesno-zdravstvenom sposobnošću, ostaju nepromijenjeni.

Prijedlog zakona donosi i novinu koja bi, ako bude prihvaćena, uvela naknadu za stanovanje. Pravo na tu naknadu imao bi policijski službenik raspoređen u mjesto rada koje je udaljeno više od 100 kilometara od mjesta njegova prebivališta, a koji nema riješeno stambeno pitanje i ne prima naknadu troškova međumjesnog prijevoza.

U prijedlogu zakona definira se da se »smatra da policijski službenik ima riješeno stambeno pitanje ako on ili član njegove obitelji (supružnik, maloljetno dijete ili dijete na redovnom školovanju, a s kojim živi u obiteljskom domaćinstvu) u mjestu rada ili u mjestu udaljenom do 100 kilometara od mjesta rada ima u vlasništvu stan ili obiteljsku kuću«. To znači da bi naknadu dobivali oni koji su raspoređeni u neku policijsku postaju, a nemaju u krugu od sto kilometara oni ili njihovi članovi obitelji kuću ili stan. Pravo na naknadu imali bi policijski službenici koji rade na otoku, a mjesto prebivališta im je na kopnu ili drugom otoku, ili obratno, bez obzira na udaljenost.

