U tri godine Hangar18 do 100 trgovina u Europi

Po svakoj trgovini planiraju otvoriti tri do četiri nova radna mjesta

Tvrtka Hangar18 iz Koprivnice, koja je razvila vlastiti brend mobitela NOA, koji je po tržišnom udjelu na domaćem terenu odmah iza Samsunga i Applea, otvorila je prvu vlastitu NOA trgovinu.

Prvi brend dućan tvrtka je otvorila u Dublinu uz najavu da ih u Irskoj planira imati 15. Dodatno, u iduće tri godine Hangar18 kani otvoriti ukupno sto vlastitih NOA trgovina u zapadnoj Europi.

Izravan kontakt s kupcima

Mario Pintar, voditelj marketinga tvrtke Hangar18 kaže da su promijenili pristup u razvoju prodajne mreže. Na istočnim tržištima, izuzev Hrvatske, a gdje su bili dosad, tvrtka posluje preko distributera, dok na zapadu želi biti u izravnom kontaktu s kupcima. "Kupci u istočnoj Europi kupuju u pravilu mobitele do 150 eura, dok na zapadu, zbog bolje kupovne moći, kupuju mnogo skuplje uređaje pa vidimo veći prostor za rast", pojašnjava odluku Pintar. Dodaje da su u širenje krenuli prije godinu dana, a da intenzivno na njemu rade posljednjih šest mjeseci.

15 trgovina planira otvoriti Hangar18 samo u Irskoj

Koliko su uložili, kao i koliko planiraju uložiti u daljnje širenje, nije želio komentirati. Prema podacima Poslovne Hrvatske, tvrtka Hangar18 je od 2013. do 2017. narasla s 24,2 na 137 milijuna kuna prihoda, izvoz joj je skočio na 66,7 milijuna kuna, a neto dobit je porasla s 1,3 na 4,8 milijuna kuna. Mario Pintar navodi da u Irskoj već imaju i skladište te da su zaposlili prve radnike. Navodi da će u prosjeku trebati tri do četiri zaposlenika po trgovini, potencijalno i više, čak i u prodaji i menadžmentu.

Pintar U Dublinu već duže živi naša kolegica i nova country managerica Tihana Magdić pa smo zato krenuli od tamo.

"U Dublinu već duže vrijeme živi naša kolegica Tihana Magdić pa smo zato krenuli iz Irske. Ona je promovirana u country managera, dobro upoznata s tamošnjim tržištem, k tome shopping centar u koji smo prvi ušli pokazao se kao odličan partner s kojim je bilo vrlo lako dogovoriti posao", nabraja Pintar.

Iz Rusije i dalje na istok

Pojašnjava da će se na zapadu natjecati u B kategoriji brendova, ali kao prvi izbor onih koji umjesto A brendova žele Best Buy mobitel. "Izdvaja nas to što dajemo kupcima funkcionalnosti iz A brendova po fer cijeni, zatim Noa Premium Care jamstvo koje u prvih 12 mjeseci pokriva štete kao što su lom ekrana i zalijevanje tekućinom i "after sales support", gdje za svaku zemlju u koju uđemo otvorimo ovlašteni NOA servis", kaže Pintar.

137 mil. kn prihod tvrtke Hangar18 u 2017. godini

Dodaje da nakon Irske u planu imaju otvoriti trgovine u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj i Španjolskoj. No, dodaje da nisu zaboravili niti na istočna tržišta. U Hrvatskoj, primjerice, imaju 15 vlastitih maloprodajnih mjesta u kojima prodaju razne brendove ICT opreme. "Odnedavno možemo izravno izvoziti u Rusiju, kao treća tvrtka iz Hrvatske, a to otvara prilike i u Azerbejdžanu i Kazahstanu", zaključuje Pintar.