U ponedjeljak i utorak zabrana prometa u dijelovima Zagreba, tu su i alternativni pravci

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

U ponedjeljak, 2. rujna i u utorak, 3. rujna 2019. godine u organizaciji Atletskog kluba „Dinamo – Zrinjevac“ iz Zagreba održati će se Međunarodni atletski miting „IAAF World Challenge Zagreb 2019“ u sklopu kojeg će se održati dva sportska natjecanja i to:



• u ponedjeljak, 2. rujna 2019. godine od 19 do 22 sati na prostoru „Fontana“ u Zagrebu u Ulici Hrvatske bratske

• u utorak, 3. rujna 2019. godine od 12 do 24 sati na atletskom stadionu sportskog parka „Mladost“ u Zagrebu u Jarunskoj ulici.



Radi osiguranja navedenih događaja uspostavit će se privremena regulacija prometa kojom je predviđena zabrana prometa za sva vozila, osim za vozila s dozvolom organizatora:



U ponedjeljak, 2. rujna 2019. godine

• istočno parkiralište kod Nacionalne sveučilišne biblioteke od 15 do 21.30 sati

• zapadni kolnički trak Ulice Hrvatske bratske zajednice od Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije u vremenu od 18 do 21.30 sati.



U utorak, 3. rujna 2019. godine

• Jarunska cesta od Ulice Marijana Haberlea do Horvaćanskog zavoja (ulaz u Studentski dom) od 8 do 21.30 sati

• Ulica Horvaćanski zavoj od Jarunske ulice do ulaza na parkiralište Kineziološkog fakulteta u vremenu od 12 do 21.30 sati.