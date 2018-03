U Njemačku godišnje odlazi 60.000 Hrvata, u Austriju 4000

Foto: Victoria Jones/Press Association/PIXSELL

Zahvaljujući slobodi kretanja radnika, Hrvatska je u pet godina članstva u EU izgubila stanovnika koji svojim brojem premašuje broj žitelja drugog po veličini grada u zemlji – Splita. Ništa ne pokazuje da će se odljev smanjivati, posebno iz Slavonije i kontinentalnih dijelova zemlje. Njemačka s više od milijun trenutačno slobodnih radnih mjesta i dalje ostaje obećana zemlja, a strah da bi ih moglo preplaviti 150 tisuća Hrvata potaknuo je austrijske vlasti da zadrže zabranu rada bez radnih dozvola još dvije godine, piše Večernji list.

Za naše su građane 22 države članice EU otvorile svoje tržište rada, što je mnogima najveći dobitak od članstva u EU i veliki socijalni amortizer jer bi danas umjesto 190.000 imali 400 tisuća nezaposlenih i ogromne tenzije.

Mlađi naraštaji migranata rado odlaze u Irsku, a za pojedine profesije na cijeni su i skandinavske zemlje. No Njemačka je i dalje lider, tamo godišnje pristiže oko 60 tisuća ljudi s hrvatskom putovnicom, ali njemačke vlasti naglašavaju da je mnogima adresa prethodnog boravka bila u Srbiji ili Bosni i Hercegovini. Radne su dozvole zasad potrebne u Austriji, Sloveniji, Nizozemskoj i Velikoj Britaniji no i njihova su tržišta otvorena za mnoge deficitarne profesije. Nizozemska se zasad nije izjašnjavala po tom pitanju. Od Slovenije se očekuje da će pratiti Austriju, dok bi se Velika Britanija mogla pozvati na dosadašnju praksu da na sve nove članice EU primjenjuje maksimalnu zabranu rada od sedam godina. Za Britance je to danas više političko nego ekonomsko pitanje jer bi Velika Britanija trebala napustiti EU tri mjeseca prije nego što hrvatskim radnicima nastupi razdoblje slobodnog zapošljavanja.

Stanje u državama:

Austrija: Radi oko 28.000 Hrvata

- naknada za nezaposlene 55% plaće, u prosjeku oko 900 eura

- na burzi oko 4800 Hrvata, radi ih oko 28.000

- radnu dozvolu osigurava poslodavac

Velika Britanija: Radna dozvola deficitarnima

- naknada za samca je 73 funte tjedno, duljina je vezana uz prethodni staž

- radna dozvola odobrava se za deficitarna zanimanja

Slovenija: Poslodavac traži radnu dozvolu

- naknada ne može biti manja od 350 € ni veća od 892 €

- može se primati 2 mjeseca do 2 godine

- radnu dozvolu osigurava poslodavac u slučaju da na burzi ne može naći radnike

Nizozemska: Mjesec po svakoj godini staža

- još se nije izjasnila

-naknada se nakon gubitka posla prima onoliko mjeseci koliko nezaposleni ima staža

- kreće se između 70 i 75 posto plaće

Malta: Ukidaju zabranu zapošljavanja

- najavila da će ukinuti zabranu zapošljavanja