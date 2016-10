U Hrvatsku stiže novi maloprodajni lanac, u prvoj godini otvaraju 20 dućana

FOTO: Screenshot

Maloprodajni lanac PEPCO, koji trenutno posluje u nekoliko srednjoeuropskih država, započinje s radom u Hrvatskoj. Otvaranje prvih trgovina očekuje se u prvoj polovici 2017. godine. Prve radnike zaposlit će početkom sljedeće godine, a planira se otvaranje 20 trgovina tijekom prve godine poslovanja u Hrvatskoj.

PEPCO je europski maloprodajni lanac koji kupcima nudi odjeću za cijelu obitelj i proizvode za kućanstvo po konkurentnim najnižim cijenama. PEPCO je prisutan u stotinama trgovina diljem Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Rumunjske. Brend je s radom započeo u Poljskoj gdje je prisutan od 2004. godine otkada bilježi veliki interes kupaca te je poslovanje proširio na središnju i istočnu Europu. U listopadu 2016. PEPCO će proslaviti otvorenje 1000-te trgovine u Europi.

“Vrlo smo sretni što će kupci u Hrvatskoj sljedeće godine dobiti priliku posjetiti naše trgovine. Hrvatsko tržište otvara odlične prilike našem brendu i nadamo se kako će nam otvoriti put prema ostalim državama regije. Pozivamo na suradnju sve koji se žele pridružiti ostvarenju naše misije i pružiti kupcima mogućnost kupovine po najnižim cijenama, kao i one koji dijele vrijednosti poput poštovanja, iskrenosti, suradnje, razvoja i entuzijazma koji su nam iznimno bitni” – riječi su Marcina Stanka, operativnog direktora za srednju i istočnu Europu.

Prve trgovine PEPCO planira otvoriti početkom travnja 2017. u Zagrebu. Tijekom prve tri godine poslovanja na hrvatskom tržištu, brend planira otvoriti oko 50 trgovina diljem cijele države, uglavnom u gradovima s preko 10.000 stanovnika te planira otvoriti 400 radnih mjesta. Tvrtka trenutno provodi proces zapošljavanja menadžmenta za sjedište u Zagrebu i u potrazi je za prostorima za najam s površinom oko 450m2 za dugoročnu suradnju. Lanac u planu nema otvaranje franšiza.

PEPCO trgovine namijenjene su prodaji dječje, ženske i muške odjeće, donjeg rublja, modnih dodataka, igračaka, kućnog namještaja, dekorativnih proizvoda i ukrasa, kućanskog tekstila i dr. Oko 60% asortimana čini odjeća (uključujući cipele i donje rublje), a 40% na ostale proizvode. PEPCO je trenutno najveći distributer dječje odjeće s asortimanom namijenjenim djeci od 0 do 14 godina. Svi su proizvodi namijenjeni pružanju najboljeg shopping iskustva po najnižim cijenama. U PEPCO trgovinama se obavi više od 6 milijuna transakcija mjesečno.

PEPCO trenutno zapošljava preko 9.000 ljudi. Tvrtka svojim zaposlenicima pruža opsežan sustav obuke i podržava njihov razvoj neovisno o položaju ili funkciji zaposlenika. Omogućujući zaposlenicima u trgovini izvrsne prodajne rezultate, dok stručnjacima koji se bave planiranjem i distribucijom osigurava da stalno rade na poboljšanju poslovnih procesa.

U zemljama u kojima PEPCO posluje, vidljivi su pozitivni rezultati koji dolaze od kupaca, profesionalaca i drugih organizacija. PEPCO je za svoj rad primio brojne nagrade u sektoru maloprodaje, uključujući Forbes`s Diamonds, Shopping Center Forum Award, Good Brand i Quality of Service Award, Discount of The Year 2016

PEPCO je brend u vlasništvu Pepkora, južnoafričkog investicijskog holdinga. Nakon 10 godina poslovanja, pridruženi su Steinhoff International Holdings Ltd-u (izlistani na burzi u Frankfurtu). Obje kompanije desetljećima posluju na svjetskom tržištu. Cijela grupa trenutno zapošljava preko 90.000 ljudi u 6.500 trgovina u 44 zemlje. Dio grupe su 42 robna brenda u Europi, uključujući Conforama, MacDan, POCO, KIKA, PEP&CO te Poundland i Emmezeta koji već posluju u Hrvatskoj.

Više detalja o brendu, radnim mjestima i potencijalnoj suradnji s iznajmljivačima prostora dostupno je na web stranici www.pepco.hr.