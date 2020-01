U Hrvatskoj planiraju gradnju luksuznog hotela i golf igrališta koji bi ušao među 100 najboljih na svijetu

Foto: Getty Images

Izgradnja golf kompleksa Stancija Grande u neposrednoj blizini Vrsara, čiji je nositelj investicije Maistra, već duže vrijeme je u centru interesa javnosti, posebno stanovnika Vrsara. Na površini od stotinu hektara, na području koje je određeno Prostornim planovima Istarske županije i Općine Vrsar, a na temelju izrađene Studije o utjecaju na okoliš i Urbanističkog plana uređenja (UPU-a), trebao bi se izgraditi golf kompleks u čijem je sadržaju golf igralište s 27 rupa, piše Glas Istre.

Istim je dokumentima predviđeno i uređenje krajobraza uz golf igralište s četiri akumulacijska jezera koja bi se punila prikupljenim i pročišćenim oborinskim, sanitarno potrošnim, tehnološkim i drenažnim vodama te iz podzemnih izvora. Građevinski dio kompleksa obuhvaća hotel s pet zvjezdica kapaciteta 200 ležaja s pratećim sadržajima, koji je primarno u funkciji visoke kvalitete i raznovrsnosti ponude i predstavlja integralnu sredinu s golf igralištem. Postojeći stambeno-gospodarski objekt na Stanciji Grande preuredio bi se u klupsku kuću golferskih aktivnosti, s golf akademijom, Galerijom Murtić i servisnim kompleksom s rasadnikom.

Golf igralište bilo bi natjecateljskog karaktera (Championship Golf Course) s potpisom svjetski poznatog igrača i dizajnera golfskih igrališta Joséa Maríe Olazábe, i ne bi pripadao klasičnim "turističkim" igralištima kakva se susreću u većini golferskih odredišta južne Europe. Krajobraz, igralište, hotel, klupska kuća i prateći sadržaji dizajnirani su tako da bi omogućavali održavanje najzahtjevnijih profesionalnih golfskih natjecanja u organizaciji European PGA Toura, što bi Stanciju Grande svrstalo u Top 100 svjetskih igrališta.

Golf kompleks Stancija Grande bit će povezan južnom glavnom pristupnom prometnicom proširenjem postojećeg puta s četiri na osam metara, dok je uređenje zapadne priključne prometnice obveza Općine Vrsar. Servisna cesta do kompleksa bit će izgrađena proširenjem poljskog puta s tri na šest metara. Za priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu Istarskog vodovoda bit će izgrađeni vodosprema i dovodni cjevovod do vodospreme dužine 800 metara te opskrbni cjevovod do golf kompleksa dužine 500 metara. HEP će izvršiti kabliranje do golf kompleksa.

Postojeći kamenolom na Stanciji Grande koji je sada praktično u funkciji divljeg odlagališta otpada, nositelj zahvata Maistra d.d. urediti će i integrirati u sklopu uređenja golf igrališta.

Izgradnjom ovog velebnog golf kompleksa Vrsar bi se svrstao u golf odredište europskog i svjetskog ranga. Širi cilj realizacije ovog zahvata je diversifikacija turističke ponude, unapređenje turističke destinacije i poboljšanje kvalitete turističke usluge destinacije Vrsara koji je dosad poznat najviše kao kvalitetno kamping odredište. Ovime bi se i produžila turistička sezona, a ovim se projektom u postojeću turističku ponudu želi implementirati nova turistička ponuda koja je usmjerena prema pažljivo odabranim skupinama gostiju veće platežne moći.