Dubinsko snimanje Uljanika: U data roomu i treći ulagač, njemački brodograditelj?

Neizvjesna sudbina škvera/Duško Marušić/PIXSELL

Još deset dana potencijalni ulagači obavljat će dubinsko snimanje pulske brodograđevne grupacije Uljanik.

Prvi je u data-room ušao Brodosplit koji nastupa u partnerstvu s talijanskim Fincantierijem, a ministar gospodarstva Darko Horvat potvrdio je da je drugi interesent australska grupacija Scenic, čiji vlasnik Glen Moroney u srijedu stiže na razgovor u Ministarstvo gospodarstva. Neslužbeno se čuje da bi ovaj tjedan u pulski data-room trebali bi doći i predstavnici jednog njemačkog brodogradilišta, a ministar Horvat najavio je i da očekuje dolazak predstavnika ukrajinskog Smart holdinga.

Bez obzira na stanje i okolnosti, posebice u 3. maju u kojemu je po prijedlogu Fine pokrenut postupak otvaranja stečajnog postupka, Horvat je i dalje optimističan. Od predsjednika Uprave Uljanika Emila Bulića u petak je Horvat, kako je izjavio, dobio uvjeravanje da će oba investitora koja su trenutno u data-roomu nakon dubinskog snimanja 25. siječnja stići i s konkretnim ponudama, te da su oba spremni sudjelovati u privremenom financiranju do početka realizacije programa restrukturiranja.

Drugim riječima, potencijalni partner bi i prije nego njegova ponuda bila u cijelosti prihvaćena trebao ući u aranžman s vlastitim učešćem, a što bez uključivanje države s nekim jamstvom za slučaj da se ugovor na koncu ne zaključi opet nije realno očekivati.

Budući da program restrukturiranja treba proći ocjenjivanje i potom pregovore države i odabranog partnera, a nakon toga i postupak odobravanja od Europske komisije, do ulaska strateškog partnera trebat će, kako i sam Bulić kaže, dva do tri mjeseca. Do tada potrebno je iznaći najmanje 150 milijuna kuna kako bi se premostilo teško razdoblje, posebice u 3. maju u koji će danas ući izabrani privremeni stečajni upravitelj Zdravko Čupković.

On bi u narednih 15 dana trebao utvrditi ispunjava li riječko brodogradilište sve uvjete za otvaranje stečajnog postupka i o tome izvijestiti riječki trgovački sud. Ključno za njegovo izvješće bit će postojanje ponuđača za restrukturiranje Uljanik grupe ili još važnije za preuzimanje 3. maja.

Zasad sve upućuje da će u konačnici natjecanje biti za 3. maj, iako ministar Horvat nastoji uvjeriti kako je podjednak interes ulagača i za grupu i za 3. maj. Iz Vlade, pak, već neslužbeno šalju signal da će se preferirati ponudu za cijeli "paket".