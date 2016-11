Turistički vaučeri: Svakom zaposlenom 10.000 kuna za godišnji odmor?

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Prvi turistički vaučeri ili tzv. Cro kartice trebale bi se početi dijeliti 2018. godine. Barem je takav plan ministra turizma Garija Cappellija koji je projekt naslijedio od svog prethodnika Antona Klimana. Kako će to sve funkcionirati, odnosno koliki iznos će biti na raspolaganju građanima, tek treba definirati.

Prema prvom ukinuo bi se postojeći regres do 2.500 kuna, a uveo bi se turistički vaučer do 10.000 kuna godišnje. U drugom scenariju vaučer bi iznosio do 5.000 kuna, uz zadržavanje regresa.

Novac bi poslodavci uplaćivali na poseban bankovni račun, a građani bi ga trošili putem Cro kartice, slično kao što sad koriste karticu tekućeg računa. Odredio bi se i postotak za pojedinu kategoriju troškova. Zasad je prijedlog taj da se 50 posto ograniči za smještaj, oko 30 posto za hranu i piće, a ostatak novca bi bio za muzeje, wellnesse i sličan sadržaj.



Karticu bi građani mogli koristiti za odmor u kontinentalnoj Hrvatskoj tijekom čitave godine te izvan sezone na moru, piše tportal.



Koji će od dva modela biti odabran, odlučit će se u pregovorima Ministarstva turizma s Ministarstvom financija, poslodavcima i sindikatima.

