Traži se najbolji radnik - marljiv, kolegijalan, pošten. Dobit će 100.000 kuna

Gdje naći 'dobrog' radnika, koji bi (ne nužno tim redoslijedom) bio produktivan, stručan, marljiv, lojalan, poduzetan, inovativan, svakako i kolegijalan, pošten, solidaran...

Pitaju se to proteklih godina mnogi domaći poslodavci svih fela, no pitanje je zapravo retoričko, jer, znaju i oni, radna snaga je u Hrvatskoj u deficitu u kategoriji kvantitete, a uz nju treba zadovoljiti i kvalitetu, koja znači i dodatnu, gotovo presudnu prednost na tržištu rada. No, radnike koji 'pomiruju' i spajaju većinu poželjnih karakteristika ipak nije nužno u Hrvatskoj tražiti svijećom niti ih uvoziti, naprotiv, oni 'svijetle' tu u uredu, tvornici, pogonu, na polju, susjednom katu.

Oni su kao 'Mali svjetionik za velike ljude', što je naziv projekta, nagradnog natječaja u organizaciji konzultantsko-revizorske tvrtke Mazars Hrvatska, tvrtke distributera kabela Tim Kabel, Udruge Partner i Zaklade Rhema, kojim se traži 'obični' zaposlenik, vrijedan čovjek koji svakodnevno pridonosi okolini poštujući načela vrijednosti rada i poštenja. Ove jeseni natječaj se provodi drugi put, nakon što je lani između više od stotinu prijavljenih kandidata najboljim proglašen zaštitar Mate Orlović. Uz titulu mu je pripala i novčana nagrada od 50.000 kuna, što je ove godine podignuto na 100.000 kuna!

"Organizacijski tim u jednom trenutku bio je zabrinut za održivost projekta, no udvostručenje fonda je dokaz da istomišljenika ima, štoviše, mnogi su prepoznali vrijednost dobrih ljudi, ali to u moru negativnih vijesti zna ispasti iz fokusa, pa se često priča o odlascima mladih, iskorištavanju radnika, potplaćenosti i slično", ističe voditeljica projekta Ružica Marta Ljubičić iz Mazarsa. Kako objašnjava, iznos fonda ovisi o potpori poduzeća projektu i isključivo je odraz njihova razumijevanja da treba ukazivati na odlične primjere.

Ima ih oko nas

Mali svjetionik za velike ljude su, inače, pokrenuli Kristijan Cinotti, direktor Mazars Cinottija i Ivan Topčić, vlasnik i direktor zagrebačkog Tim Kabela, jer su bili uvjereni, a to ih prati i dalje, da je moguće biti poduzetnik i istovremeno i dobar kršćanin. Oni se, opisuje se u projektu, uvijek trude nagraditi svoje zaposlenike pošteno i tako im omogućiti ugodniji život ovdje u Hrvatskoj. Puni je naziv priznanja za najboljeg radnika 'Nagrada dr. Dražen Glavaš', u spomen na sveučilišnog profesora i kršćanskog intelektualca, organizatora The Global Leadership Summita u Hrvatskoj, koji je umro u 50. godini krajem 2017.

10 najboljih kandidata u izboru stručne komisije bit će predstavljeno 22.10. i o njima će javnost moći glasati od 25.10. do 22.11.

Organizatori natječaja reći će da je stalno promicao vrijednosti koje su imperativ i ovoga projekta: "Ideja je poticanje druge perspektive razmišljanja u poslovanju, one koja se tiče etike, morala i poštenog rada, i odmaknuti se od, nažalost, hrvatskog stereotipa koji se koncentrira na lošu ekonomiju, odlaske ljudi... Često nas to negativno razmišljanje odvraća od prekrasnih stvari oko nas i činjenice da smo okruženi dobrim ljudima, skromnim kolegama, koje nam uljepšavaju život voljom da nam pomognu i kad ne očekujemo. Mali svjetionik želi skrenuti pozornost na te 'male', a opet impresivne ljude svuda oko nas. Tu mislimo na poštene i etične radnike koji nam svima trebaju biti uzor", poručuju.

Kristijan Cinotti pritom naglašava da uvijek treba početi od sebe i onoga na što možemo djelovati, spominjući primjer Mazarsa. "To su odlični mladi ljudi kojih je sad više od 70 i moja je velika nada da će svi ostati u Hrvatskoj šireći pozivitno razmišljanje i pokazati da nam i ovdje može biti dobro. Jedan od primjera djelovanja je ovaj natječaj kojim dokazujemo da ima poduzetnika koji su svjesni važnosti svojih djelatnika i da sama poduzeća bez njih ne bi mogla postojati", govori Cinotti.

Vrijedni pokretači

Kako se može postati taj 'mali svjetionik', najmoralniji zaposlenik? Može ga prijaviti itko iz tvrtke/poslodavca - bio to vlasnik, direktor, šef ili kolega, pa i član obitelji, prijatelj, mušterija..., a po poduzeću se mogu prijaviti najviše tri radnika, s tim da pravo natjecanja nemaju članovi srednjeg i višeg menadžmenta.

Prijavitelj je dužan objasniti zašto je kandidat vrijedan priznanja - možda ostane dulje na poslu jer ste vi bolesni, možda se zalaže za bolje poslovne procese iako ne bi trebao, bori se za bolje radne uvjete svih ili naprosto stavom motivira kolege na veći angažman.

Treba, dakle, priložiti priču kojom se objašnjava zašto je baš ta osoba dirnula prijavitelja ili druge i na koji način ima i pokazuje vrline (npr. opis situacije, odnosa ili druge priče koja bi utjecala na odabir). Takav kolega ili kolegica je onaj koji je ostalima nadahnuće, kažu organizatori natječaja.

"Želimo u prvi plan staviti jednostavne i vrijedne ljude koji stoje na tim vrijednostima jer nas one, kad bi ušle u naviku cijele države, mogu izvesti iz krize. Trebaju nam živi primjeri koji će nas pokrenuti", poruka je organizatora.

Rok za zaprimanje prijava, i to jedino na web stranici Malog svjetionika, je 27. rujna, višečlana komisija do 22. listopada bira najboljih 10 o kojima javnost onda glasa od 25. listopada sve do 22. studenog.

Proglašenje ovogodišnjeg laureata Malog svjetionika za velike ljude je 22. studenog u City Plazi u Zagrebu. Lanjski pobjednik Mate Orlović, iz zaštitarske tvrtke Securitas, postao je to jer, kako su saželi njegovi kolege, bilo kad uskače u pomoć, uvijek zna kako postupiti, pravi je profesionalni oslonac, a rado pomaže i građanima u nevolji. Drugoplasirani je lani bio električar u tvornici crijepa Dilj iz Vinkovaca Slavko Petrović, a treća Mira Logarušić, zaposlenica kioska Tiska u Zagrebu.