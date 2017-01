Sveučilištu u Zadru odobren EU projekt vrijednosti tri milijuna kuna za obrazovanje u plavom sektoru

Foto: Dino Stanin / Pixsell

Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru zajedno s partnerima je za projekt „Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources – BLUE SMART“ odobreno sufinanciranje EU iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (European Maritime and Fisheries Fund) EMFF na natječaju: „Blue Careers in Europe“. Ukupna vrijednost projekta je 399.493,00 €, a odobrena EU sredstva iznose 319.593,00 €, odnosno 80%.

Nositelj projekta je Sveučilište u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu), a partneri su: Cromaris d.d., WWF Adria, te Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA.

Projekt je započeo s provedbom 01/01/2017., te će trajati do 31/12/2018. godine.

Cilj projekta je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva i povećanje zapošljivosti sadašnjih i budućih radnika ovog sektora u Zadarskoj županiji.

Za postizanje spomenutog cilja tijekom prve godine projekta izradit će se program te pokrenuti novi diplomski studij „Održivo upravljanje vodenim ekosustavima” na Sveučilištu u Zadru.

Kroz drugu godinu projekta će se izraditi otvoreni on line tečaj iz područja uzgoja i prerade ribe, odnosno dobre proizvođačke prakse u ribarstvu i akvakulturi.

Kroz projektne aktivnosti stvorit će se uvjeti za osposobljavanje novih generacija studenata i stručnjaka s odgovarajućim vještinama, te pružiti ljudima koji su već zaposleni nove potrebne vještine, koje odgovaraju realnim potrebama sektora ribarstva kao jedne od najvažnijih gospodarskih grana Zadarske županije.