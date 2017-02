Sutra istječe rok za preuzimanje božićnih bonova

Foto: Ivo Čagalj / Pixsell

Podjela božićnih bonova za splitske umirovljenike, nezaposlene osobe i korisnike zajamčene minimalne naknade bit će okončana u petak, 10. veljače.



I premda je 68.500 građana kojima je Grad dodijelio potpore, ukupno vrijedne 8,5 milijuna kuna, imalo vremena predignuti "božićnicu" još od 16. siječnja, i premda je riječ o osobama koje bi trebale imati najviše financijskih poteškoća, iznenađujuće je što je popriličan broj onih koji to još uvijek nisu učinili, piše Slobodna Dalmacija.



Istina je i to da većina ljudi u današnje vrijeme obavlja stvari u posljednji trenutak, međutim kada se dijeli novac, bez obzira koliko iznosi bili mali, tada se u pravilu ne oklijeva mnogo.



Grad je za umirovljenike predvidio 100 kuna, nezaposlenima 200, dok je za korisnike socijalne pomoći osigurao 300 kuna. Nije puno, ali kad nemaš, nije ni malo... Zbog toga neki gradski kotarevi, poput Pujanki, apeliraju na osobe koje ostvaruju to pravo da ga svakako iskoriste.