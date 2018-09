Studentima iz Hrvatske u ovom gradu stipendije i do 40 tisuća kuna

Foto: Getty Images / Pixsell

– Svi strani studenti u Trstu, a nije ih malo, imaju pravo na stipendiju. Njezina se visina kreće po prilici od 2.300 do 5.100 eura godišnje. Parametar za njezin izračun je visina primanja obitelji, a s obzirom da su naša znatno manja od talijanskih, stipendije studenata iz Hrvatske su razmjerno više. Ono što je također obaveza, ispravni je ugovor o podstanarstvu. Kontrola tih ugovora je rigorozna, u slučaju prijevare slijede i drakonske kazne – na kraju naše stipendije uglavnom prelaze četiri tisuće eura. Što je jako dobar iznos, ispričao je za Novi list mladi Riječanin.

Kako ne bi bio kad su cijene studentskog života u Trstu vrlo korektne. Primjerice, stanovi u središtu grada jesu skuplji, najam manjih za dvoje studenata je oko 500 eura, no izmicanjem na periferiju taj se iznos smanjuje. Stoga, da bi se godinu dana bilo podstanarom u Trstu, u pravilu treba izdvojiti dvije do 2.500 eura. Što je iznos jednak – najmanjim stipendijama.

– I ne samo to. Studenti godišnju prehranu plaćaju 600 eura. S takvim se iskaznicama može ručati na mnogim mjestima, ne smo u nekakvim specifičnim menzama. Dodamo li tome i gradsku autobusnu kartu koja mjesečno zapada 27 eura, jasno je da stipendija, posebno ako je viša, pokriva gotovo sve troškove koje student ima u Trstu. Osnovni je život tu oko 3.500 eura. Prema tome, još i ostaje za troškove poput laganije kod kuće pripremljene večere, put do Rijeke, pa i poneki izlazak u Via Torino, pojasnio je Novom listu mladi Riječanin.