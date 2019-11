Štrajk u školama i dalje traje, profesorica u igri za 100.000 kuna za najradnika

Foto: Duško Marušić / Pixsell

Jedna od 15 osoba iz cijele Hrvatske dobit će 100.000 kuna u gotovini kao najbolji ili najbolja radnik, odnosno radnica, u natječaju Mali svjetionik za velike ljude, izboru za najboljeg radnika u smislu ne samo produktivnosti i učinkovitosti, već i primjernosti, uzora drugima, etičnosti, kolegijalnosti i ostalim pomalo zanemarenim ljudskim vrlinama.



Ove je godine, druge otkako udruga Mali svjetionik provodi natječaj, prijavljeno više od 250 radnika različitih zvanja, zanimanja, obrazovanja i odgovornosti, a prijavili su ih kolege, prijatelji, poznanici, mušterije, korisnici usluga ili proizvoda. Prema objašnjenjima i opisima iz prijava, stručno povjerenstvo odabralo je najboljih 15 radnika koji su ušli u najužu konkurenciju za Nagradu dr. Dražen Glavaš i pripadajući honorar. Glasati se za favorite može SMS-om i telefonski, na Mali svjetionik, gdje su objavljeni i videi s portretima Top15 radnika.



Među njima smo primijetili, primjerice, i djelatnicu koja je lani bila trećeplasirana i sad je opet "osvojila" nominaciju, kao i profesoricu koju su prijavile kolege, i to u situaciji kad i dalje traje štrajk prosvjetnih radnika. No, ona je zasigurno dosadašnjim radom opravdala uvrštenje u finale, kao i ostali.



"Bilo je poprilično teško odabrati ovih 15 fenomenalnih ljudi. O njima smo pripremili kratke videe koje možete pogledati na https://www.malisvjetionik.hr/glasaj/ . Ove godine se glasa telefonski i SMS-om, a svi će prihodi ići u fond nagrade za sljedeću godinu", kaže voditeljica projekta Mali svjetionik za velike ljude, Ružica Marta Ljubičić.



Pobjednik će, podsjeća, biti proglašen 22. studenog u zagrebačkoj City Plazi i otići će kući bogatiji za 100.000 kuna, dok će drugi i treći u redoslijedu, prema broju glasova, primiti po 10.000 i 5000 kuna.



Premda su visoke novčane nagrada svakako primamljive, tim više što je ona prva udvostručena u odnosu na lani, organizatori priznaju da su i same tvrtke shvatile da treba isticati vrijedne osobe i njihov odnos prema radu.



"Zahvalni smo svim partnerima projekta, kao i medijima koji ga podržavaju i tako pomažu u promjeni perspektive u Hrvatskoj prema onoj pozitivnijoj. Bitno je u fokus društva stavljati one koji to najviše zaslužuju – vrijedne radnike, poštene ljude, promicatelje pozitivnih vrijednosti i prave uzore, naše male svjetonike", reći će Ljubičić.