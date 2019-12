Što nam donosi 2020. godina? Čemu se mogu nadati radnici, a čemu umirovljenici?

Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL

Sljedeće godine pokazat će kakvi su rezultati Vladinog paketa reformi. Porezne i mirovinske reforme su dio niza zakonskih izmjena koje bi trebale poboljšati život građana.

Ni sljedeću godinu mnoge umirovljenici neće dočekati veća mirovina. Željku je, na primjer, usklađivanje mirovina krajem ljeta donijelo tek malo povećanje.

"Nekih 50-ak, 60-ak kuna. Oni mirovine malo podignu, a ostalo sve ide gore. Sad za Božić 50 kn kila odojka", rekao je Željko za Dnevnik.hr.

Povećanje mirovine za 10 tisuća umirovljenika značilo je gubitak jer su ostali bez besplatnog dopunskog osiguranja zbog dohodovnog cenzusa. Međutim, za taj se problem našlo rješenje.

"U prvom mjesecu će se izmjenama zakona taj cenzus povećati na 2000 kn i usklađivanje će se događati s tim cenzusom", rekla je Višnja Fortuna iz Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe.

Porezne olakšice očekuju zaposlene građane koji još nisu navršili 30 godina. Za veće plaće mladima Vlada je pripremila porezno rasterećenje u obliku umanjenja obveze poreza na dohodak. Taj je porez 100 posto manji za one do 25. godine, a 50 posto za mlade između 26. i 30. godine života.

Za 23-godišnju frizerku Ingrid to je dobra vijest: "Drago mi je što su smanjeni porezi, jedino mi je žao što se to događa jednom godišnje i to na kraju 2020. Bilo bi dobro to napraviti svaki mjesec", rekla je.

Također, dodala je da se nada boljim uvjetima: "Veće plaće, povećanje minimalaca jer zapravo svi više-manje radimo za minimalac."

Minimalac će rasti od Nove godine oko 250 kuna na mjesec. Porezna stručnjakinja Anja Božina objašnjava da je pitanje hoće li mlade s manjim plaćama zahvatiti porezno rasterećenje.

"Recimo da bi možda neki efekt eventualno osjetili oni koji će imati otprilike oko 6000 kuna bruto plaću. To će biti jako malo, nekakvih 200-300 kuna na mjesečnoj razini", rekla je Božina.

Zaposleni građani stariji od 30 s prosječnom plaćom mogu se nadati povećanju od 50 kuna na mjesečno. Igor Mamek, koji iza sebe ima 25 godina staža u ugostiteljstvu, očekuje povišicu.

"S obzirom da će PDV od Nove godine biti 13 posto, poslodavac je najavio da će biti povećanje plaće", rekao je Memek.

Ugostitelji u nižem PDV-u vide spas u zadnji čas.

"Definitivno će svi koji rade s hranom imati puno lakše poslovanje i puno lakše uvjete da budu konkurencija ostalim mediteranskim zemljama. Imat će mjesta za dizat plaće radnicima, moći će zaustaviti kvalitetnu radnu snagu da se ne iseljava", rekao je Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, piše Dnevnik.hr.