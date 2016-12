Stiže velika reforma za sprječavanje masovnog iseljavanja?

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Turizam, građevinarstvo, ali i poljoprivreda te brodogradnja sektori su čiji bi poslodavci već od iduće 2017./2018. školske godine bili spremni primiti djecu koja bi se školovala prema dualnom modelu obrazovanja, a koji bi se kao pilot-projekt najprije uvodio u trogodišnje strukovne škole.

Ta bi djeca najmanje 50 posto satnice provodila na stručnoj praksi kod poslodavaca, bili bi praktički zaposlenici tvrtke i dobivali bi plaću za svoj rad (u Austriji i Njemačkoj primaju između 60 i 80 posto plaće radnika na tome radnom mjestu) i, ne manje važno – tekao bi im radni staž.



Kazao je to Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, na konferenciji koju su o temi dualnog obrazovanja u ponedjeljak organizirale HGK, Zaklada hrvatskog državnog zavjeta te Zaklada “Konrad Adenauer”. Tema je više nego aktualna – HGK, kao i Hrvatska obrtnička komora, već godinu dana aktivno promiču uvođenje dualnog modela obrazovanja, po uzoru na onaj u Njemačkoj i Austriji, kao rješenje koje bi u bitnome pridonijelo smanjenju nezaposlenosti, osobito mladih u Hrvatskoj, zaustavilo iseljavanje te ispravilo nedostatke strukovnog obrazovanja koje, osim što je nerijetko neusklađeno s potrebama tržišta, ne omogućuje mladima stjecanje onih znanja i vještina koje to tržište traži.



- Samo prošle godine u Njemačku je iselilo više od 50 tisuća radno aktivnog stanovništva, najviše iz moje Slavonije. Više od 40 posto mladih do 29 godina u nas nema funkcionalnog radnog iskustva, zemlja smo koja je po nezaposlenosti mladih treća u Europi, naspram Austrije i Njemačke, gdje je nezaposleno samo pet do deset posto mladih. Ne tražimo da odmah svih 30 tisuća učenika u strukovnim trogodišnjim školama uđe u model dualnog obrazovanja, on bi se uvodio postupno, ali na njemu ćemo inzistirati, što bi naš narod rekao, "jašit ćemo na tome", dok se institucije ne dogovore i ne krenemo s tim modelom - kaže Burilović a piše Slobodna Dalmacija.