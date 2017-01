'Spajanjem desetak bolnica može se uštedjeti i do 30 milijuna kuna'

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ideju za spajanje desetak bolnica u Hrvatskoj komentirao je u ponedjeljak u Osijeku ministar zdravstva Milan Kujundžić, piše Večernji list.

'S jedne strane, bit će to financijska ušteda, a s druge strane, bit će to pomaci u kvaliteti. Kolike će točno biti uštede, teško je reći, ali mjesečno od 20 do 30 milijuna kuna', kazao je ministar. Koje će se bolnice pripajati, to je, dodao je, jasno.