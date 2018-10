Šonje: Počnimo se ponašati tržišno i prestanimo pržiti kapital

FOTO: Press

Ugledni ekonomisti poput Nouriela Roubinija najavili su skori početak nove ekonomske krize. Komentirao je to Velimir Šonje rekavši kako još nema relevantnih pokazatelja koji bi mogli govoriti o dolasku nove globalne gospodarske krize. Međutim, kako se krize pojavljuju ciklički i kako se već neko vrijeme nalazimo u razdoblju oporavka, za pretpostaviti je kako će se kriza pojaviti.



U ishodištu svake krize nalaze se neravnoteže u cijeni energenata. Prošla je kriza za svoje ishodište, također, imala cjenovne poremećaje koji su nastali velikim skokom cijene nafte, kaže Šonje dodavši kako se toga još uvijek ne treba bojati. Napomenuo je kako već sada vidimo naznake valutnih neravnoteža, pogotovo dolarskih, koje su također bile dionikom nekoliko posljednjih kriza. Kada bi se poklopile neravnoteže na energetskom i valutnom tržištu, mogli bismo govoriti o početku gospodarske krize, napominje Šonje.



Jedan je tjednik ponovno pokrenu o pitanje otkupa dionica INA-e koje drži mađarski MOL napisavši kako ugovori sa savjetnicima za otkup još nisu potpisani. Velimir Šonje nije komentirao vrijednost kompanija, međutim napomenuo je kako se u cijelu stvar ušlo dosta problematično, čini se pod pritiskom gubitka arbitraže. Dojam je kako je cijela stvar još uvijek dosta nepripremljena. Nije upoznat s financijskim pokazateljima rafinerije u Sisku, ali tvrdi, ako je istina medijska priča kako ona nije profitabilna, niti jedna kompanija ne bi preživjela kada bi dugoročno ulagala u neprofitabilne pogone.



Što se tiče Petrokemije, Šonje pohvalio napore vlade i novih strateških partnera, međutim izrazio je sumnju glede ulaganja u industrije nastale u socijalističkom kontekstu. Naime, kazao je kako smo svjedoci da su u Kutini država, fondovi i privatni ulagači do sada spržili vlastiti kapital.



Pitanje poticaja i fiksiranja cijene energetskih produkata ocijenio je netržišnom i lošom ekonomskom politikom. Vlada ako želi poticati neke nove industrije trebala bi naći druge modalitete, poput fiskalnog ohrabrivanja domaće industrije, ali to treba biti dobro osmišljena industrijska politika. Fiksiranje cijene energenata smatra udarom na realno gospodarstvo. Vlada bi trebala smanjiti svoje ugrize u cijenama kada one na okolnim tržištima rastu, zaključio je Šonje te dodao kako u tom smislu predlaže plivajuće trošarine. Time krajnji korisnik i realno gospodarstvo ne bi osjetili razliku.