Saborske mirovine u tri godine porasle za 1.800 kuna: S manje živi svaki treći umirovljenik

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (ZOMO) u svibnju je isplaćeno 1.147.770 mirovina, piše Jasmina Grgurić za portal mirovina.hr.

U prosjeku, one iznose 2.435 kuna. Kada pogledamo podatke od prije točno tri godine, onda vidimo da imamo gotovo deset tisuća umirovljenika više, dok je “obična” mirovina porasla 200 kuna. No, s daleko većom povišicom mogu se pohvaliti oni prema posebnim propisima.Hrvatska ima 71.176 umirovljenih hrvatskih branitelja. Njihova prosječna mirovina je 5.802 kune. Prije tri godine, ona je iznosila 719 kuna manje, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. To znači da su braniteljske mirovine porasle za više od 700 kuna od svibnja 2016. godine, dok je “skok” mirovina za one obične samo 200 kuna, odnosno 3,5 puta manji.

Sabornicima deset puta veća povišica

Kada gledamo umirovljene saborske zastupnike i ministre, vidimo da se u tri godine i za njih situacija znatno popravila. Tako trenutno njih više od 600 prima 9.876 kuna u prosjeku. Naime, prema podacima iz 2016. godine, njihova mirovina iznosila je u prosjeku 8.005 kuna, dakle bila je čak 1,871 kunu manja. Njihova povišica je tako gotovo 10 puta veća u odnosu na obične umirovljenike. Pritom, s manje od iznosa za koliko im je mirovina uvećana u Hrvatskoj živi čak više od 300 tisuća umirovljenika, odnosno gotovo svaki treći umirovljenik.

Osim što je za 1,14 umirovljenika u tri godine mirovina porasla u prosjeku samo 200 kuna, ništa bolja situacija nije ni kada gledamo prema pojedinim kategorijama. Tako su se 2016. godine invalidska i obiteljska mirovina kretale nešto iznad 1.800 kuna, koliko iznosi povišica za saborske zastupnike od tada, da bi danas dosegle jedva 2.000 kuna. Invalidska mirovina bila je 1.845 kuna, a sada je 1.991 kunu, koliko prima više od 118.000 građana. Obiteljska mirovina porasla je u protekle tri godine sa 1.880 kuna na 2.005 kuna, a prima je više od 221.000 osoba.

Mirovine porasle 200, a plaće više od 700 kuna

Po omjeru radnika i umirovljenika neznatno smo se popravili u posljednje tri godine. Tako on sada iznosi 1,25 naprema 1 (1.545.525 osiguranika i 1.240.948 umirovljenika) dok je tada bio 1,18 radnik naspram jednog umirovljenika.

Da porast prosječne mirovine ne prati porast prosječne plaće, govori i podatak da je ona prije tri godine bila 5.722 kuna, dok je danas 6.464 kuna. Mirovine su porasle 200 kuna, a plaće 742 kune.

O trendu porasta umirovljenika govori i podatak da je u prva četiri mjeseca ove godine u mirovinu otišlo njih 17.442, dok je u istom razdoblju 2016. godine to učinilo više od tisuću osoba manje. Također, ove je godine čak 2.500 više umrlih primatelja mirovina (14.924) nego u istom razdoblju prije tri godine.