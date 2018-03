Rusima uskoro aneks za Kupare, Arapi na čekanju

Turistički projekt Kupari I na mjestu bivšeg vojnog odmarališta/Željko Lukunić/PIXSELL

Radi praćenja realizacije kapitalnog turističkog projekta Kupari I u Župi dubrovačkoj Vlada je intervenirala s imenovanjem novih članova Povjerenstva.

Predsjednik je ministar državne imovine Goran Marić (umjesto bivšeg ministra turizma Darka Lorencina), a projekt dolazi pod povećalo Vlade. Ovo aktiviranje, navode naši izvori, kao cilj podrazumijeva stjecanje uvida u to ide li projekt ili ne ide, a to znači ako projekt ne krene brzo, izgledan je gubitak prava na Kupare. Za tvrtku-investitora Avenue ulaganja, tj. direktora Ivana Paladina, dok je vlasnik Avenue matice ruski poduzetnik Sergej Gljadelkin, s razgovorom u Ministarstvu državne imovine otvorena pitanja su - riješena.

Dobili uvjete

Nakon povlačenja prestižnog Marriotta, za turistički kompleks na mjestu bivšeg vojnog odmarališta, potvrđen je još luksuzniji koncept uz pregovore s novim operaterom. Prema ministru Mariću to je Four Seasons kojem bi to bio drugi projekt u Hrvatskoj, pa iz tog resora i navode da je sastanak s investitorom donio bitni pomak. Napredak se očekuje jer i Paladina navodi da su dobili uvjete aneksa ugovora.

U potpunosti su, kaže, prihvatljivi, o čemu su obavijestili Ministarstvo. Dodaje da uskoro očekuje sklapanje aneksa, prema kojem bi u roku od 30 dana dostavili pismo namjere s novim operaterom, u roku od 60 dana i ulazne podatke za izradu UPU-a, dok 30 dana nakon što UPU postane pravomoćan i menadžment ugovor s novim operaterom. Mogu potvrditi da je to Four Seasons, kaže Paladina. Istodobno zanimljiv postaje i aspekt za Kupare probuđenog investicijskog interesa.

Zasad se neslužbeno najviše raspituju investitori iz arapskih država, kako upućeni navode, posebice iz Emirata. Nastojanje da Kupari postanu uspješna priča dio je opće ocjene da Hrvatskoj više nego ikada trebaju dobre investicijske priče: naime, i iz Vladinih i stručnih krugova žude za investicijama i kvalitetnim investitorima. Vedrana Likan iz Colliersa ističe iznimno visok interes investitora za turistički segment u Hrvatskoj.

To je ne čudi, kaže, jer je Hrvatska rastuća turistička destinacija s nedostatkom ponude u svim segmentima smještaja i pratećih sadržaja, naročito u kapacitetima hotelskog tipa 5 i 4 zvjezdica, te u rezidencijalnoj ponudi kao sastavnici brendiranih resorta. Likan upozorava i da će akumulirana potražnja za smještajem u Hrvatskoj davati poticaj investitorima još 2 do 3 godine, i u tom periodu "RH mora kapitalizirati na činjenici da je tražena destinacija - u investicijskom i smještajnom smislu".

Žude za investitorima

"Intenzivnim radom s investitorima iz Emirata, Kine, Izraela, SAD, Kanade i V. Britanije u dvije godine zabilježili smo značajan porast interesa u brownfield projekte, u kojima mahom i država ima svoj udio, potencijalnu partnersku poziciju i samim time bi trebala imati još veći interes za uspjeh te investicije. Još uvijek očekujemo vidjeti uspješan rasplet na takvim projektima, kako za Kupare, tako i za nedavno zaključene natječaje za Jadran hotele i Hotele Makarska, te na nizu novih projekata za koje se nadamo da će ih država spremno i spretno ponuditi međunarodnom tržištu", kaže Likan.

Sadašnja snaga hrvatskog turizma, kako podsjeća, leži u uspješnim velikim domaćim grupacijama koje su etablirale poslovanje i imaju snažan, ali ne i neograničeni investicijski potencijal. Hrvatskoj nasušno trebaju novi investitori, svjetski hotelski brendovi i novi investicijski proizvodi u turizmu, a bez toga prema našoj sugovornici održavanje trenda rasta neće biti moguće, kao niti (re)pozicioniranje Hrvatske kao top destinacije Mediterana.

"U tom kontekstu, i sa spomenutim vremenskim tjesnacem, povijesna neuspješnost u plasiranju novih investicija, a kamoli neimanje uspješnih greenfield priča u RH, ne ulijevaju nadu da ćemo uspjeti kapitalizirati na svemu što nam ide u prilog - prvenstveno geopolitički trendovi i interes za Hrvatsku kao destinaciju".