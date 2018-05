Anvar Azimov: "Rusija može učiniti više za vas nego SAD i EU zajedno"

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Ekonomska i energetska suradnja bila je tema povijesno važnog sastanka u listopadu 2017., kad je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović pet sati razgovarala sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Vjerujem da nikad nije imala tako dug razgovor. Ruski predsjednik sugerirao je tada da Rusija može pomoći Hvatskoj, deset dana kasnije nađe ministarstvo energetike poslao je službeno pismo o uključivanju Rusije u hrvatsku energetiku, međutim mi još uvijek čekamo odgovore iz vlade RH. To nije ni lijepo niti pristojno, iako znam da je hrvatska vlada možda pod pritiskom,“ rekao je veleposlanik Ruske Federacije Anvar Azimov na panelu Jedan na jedan, gdje ga je ugostio Vladimir Nišević, glavni urednk poslovnog dnevnika.

Ruska uloga će biti važna i u izgradnji LNG terminala na Krku, jer će EU uvijek morati uvoziti ruski plin, iako proklamiraju da žele biti energetski neovisni. No zašto žele smanjiti ovisnost o ruskom, ali ne i u norveškom plinu?, glasno pita Azimov, te otvoreno kaže: „ne želimo biti konkurenti EU u izgradnji LNG terminala. Govori se da će funkcionirati uloženih 100 milijuna eura iz EU, ali to nije dovoljno novca, a Rusija bi vam mogla dati milijarde! Vjerujte, mi smo vam najpouzdaniji partner kojeg možete imati. Putin je u svomu rekao da će Rusija svojim novcem dovršiti proces plinifikacije HR, još čeka odgovor. Hrvatskoj je strani predložena veća opskrba naftom i plinom iz Rusije, po razumnoj cijeni, pa vjerujem da će jeftini ruski plin doći do Hrvatske. Pa i Amerikanci kupuju od nas plin jer je jeftiniji“.

Predsjednik Putin je predložio i da Rusi renoviraju elektrane u Hrvatskoj, što bi sami i platili. „Ruska prisutnost u hrvatskom energetskom sektoru zasad je relativno skromna, osim što Lukoil im 55 benzinskih postaja, a Janaf dobro zarađuje na ruskom izvozu nafte u susjedne zemlje. Sa PPD-om imamo strateški sporazum do 2027., opskrbit ćemo ih sa bar milijardu kubika sirove nafte, a u drugoj fazi s još dvije milijarde. Druge zemlje u regiji itekako dobro zarađuju poslujući s nama – Srbija, Mađarska, BiH. U rafineriju Pančevo je uloženo 600 milijuna eura, a uložit će se još toliko. Želimo ulagati u Hrvatsku ali za to mora postojati politička dobra volja. Uvjereni smo da Rusija može više učiniti za Hrvatsku nego SAD i EU zajedno“, dodao je veleposlanik.

Upitan za otkup Ine, Azimov je rekao da se tom idejom Gazprom bavio prije par godina, „ no 2015. je to bilo odbijeno. Učinjeno je to zbog raznih razloga, možda i političkih, odabrana je druge firma iz druge zemlje. I Rosnjeft tu ima interesa, ali to ovisi o MOL-u i Hrvatskoj. Mi smo spremni, ali čekamo odgovor MOL-a i hrvatske strane.

Na pitanje ima li nekih skrivenih motiva u energetskom sektoru, Azimov je reako „ne, mi nemamo geopolitičke planove u Hrvatskoj, ne želimo vam kvariti odnose sa susjedima i EU. Nikad nismo koristili svoju ponoć za pol pritisak. Mi smo slavenska braća i sestre i jako dobro se razumijemo. Želimo da Hrvatska bude snažna i samodostatna i da zadrži dobre odnose sa EU i SAD-om. I mi želimo postati članovi EU, ali oni to ne žele jer je Rusija globalna sila. Nikad nećemo koristti probleme između EU i SAD ali sam siguran daje Rusija kao najbogatija zemlja u svijetu bliža EU - Europa bez nas ne bi mogla preživjeti. Problem su sankcije, nadam se da će se ukinuti, jer štete EU a Rusiju samo jačaju, mi smo samodostatni i smanjujemo ovisnost o izvozu naših energenata. Beskoristan je svaki pokušaj pritiska na Rusiju“.

Na kraju je Azimov rekao: „hrvatski ministri me vole jer sam vrlo izravan i otvoreno i ostvarim ono što obećam. Na sastanke uvijek donosim ministrima konkretne prijedloge i pozive da posjete Rusiju. Zovemo i hrvatske stručnjake u Moskvu, vi trebate Rusiju!“.