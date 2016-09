Romić limitira ruralne potpore, a HGK i HUP žele razrede

Predstavnici poslodavaca protiv ograničenja na milijun eura/ Davor Javorović/PIXSELL

Aktualni program ruralnog razvoja za razdoblje do 2020. te posebice kontroverzna raspodjela potpora za naizdašniju mjeru 4 iz razdoblja mandata bivšeg ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine naišli su na brojne argumentirane kritike pa je njegov nasljednik, ministar Davor Romić, pokrenuo postupak izmjene programa i podzakonskih akata što na kraju treba blagosloviti i Europska komisija.

Po važećem modelu maksimalna potpora koju za pojedini projekt može dobiti neko poljoprivredno gospodarstvo, neovisno je li riječ o obiteljskom gospodarstvu ili o trgovačkom društvu, iznos je u protuvrijednosti pet milijuna eura uz intenzitet potpore od 90 posto vrijednosti ulaganja. Ministar Romić je sa svojim timom finiširao novi prijedlog u kojemu stoji da bi kroz izmijenjeni ruralni program maksimalna potpora iznosila milijun eura, a za nabavku mehanizacije pola milijuna eura. Argument za ovakvo rezanje ruralne potpore je činjenica da je prosječna vrijednost projekata kandidiranih u prvom natječaju manja od 300 tisuća eura.

Usto, po novom konceptu Romić reže i intenzitet potpore sa 90 posto na 50 dok bi mladi poljoprivrednici (40 godina životne dobi uz pet godina u agrarnom biznisu) za svoja ulaganja mogli dobiti do 70 posto od vrijednosti investicije, no i tu je limit milijun eura. Međutim, ministar je dobio i protuprijedlog, a potpisuju ga u partnerstvu HGK-a i HUP. Na tim adresama smatraju da će "drastično smanjenje potpore na milijun eura po projektu ugroziti realizaciju složenijih investicija, posebno onih u zahtjevnim prioritetnim sektorima (govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, mlijeko, voće...). Za primarni sektor predlažu intenzitet potpore do 70, a za prerađivački 50 posto.

Dvojac HGK-HUP predlaže da se potpore za prioritetne sektore u primarnoj proizvodnji limitiraju na tri milijuna, a za ostale na dva milijuna eura. U prerađivačkom pak segmentu ljestvicu za potpore za prioritetne sektore dižu na pet milijuna, a ostalim sektorima na tri milijuna eura. Tko namjerava nabaviti samo mehanizaciju ili neku sličnu opremu HGK-HUP tu potporu ruše na 300 tisuća eura.

U prijedlogu koji supotpisuju čelni ljudi zaduženi za poljoprivredno-prehrambeni sektor, Ivan Škorić za HGK-a i Goran Pajnić za HUP, stoji da bi sa najviše pet milijuna eura trebalo podržati investicije u primarnoj proizvodnji ako se radi o povezanim tvrtkama istog vlasnika, dok bi kod ulaganja u prerađivačke kapacitete ova potpora po natječaju mogla iznositi osam milijuna eura. U novim natječajima, ističu, treba više vrednovati projekte koji pridonose zaposlenosti, prometu, dodanoj vrijednosti i proizvodnosti rada.